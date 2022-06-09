خالد مازن يحضر اختتام تدريب أقامته البعثة الأممية لموظفين بوزارتي الداخلية والعدل

القاهرة - بوابة الوسط

أقام البرنامج الإنمائي ببعثة الأمم المتحدة في ليبيا برنامجًا تدريبيًا لمكاتب الإعلام بوزارتي الداخلية والعدل، فيما جرى الحفل الختامي للبرنامج اليوم الخميس، بحضور وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة خالد مازن.

كما شارك في الحفل الممثل المقيم ‏للبرنامج مارك أندري، ومدير ‏الإدارة العامة للتدريب اللواء علي الطويل وممثلون عن وزارة ‏العدل.‏

من جانبه، أكد مازن على «أهمية هذه البرنامج التدريبية ‏التي من شأنها الارتقاء بمستوى الأداء الإعلامي والتواصل ‏والاتصال بكافة بمكونات وزارة الداخلية».

وأشار أندري إلى استمرار ‏دعم الأمم المتحدة لمثل هذه البرنامج لكافة المؤسسات بالدولة ‏الليبية.‏ فيما جرى تكريم المتفوقين في البرنامج التدريبي ومنحهم شهادات لإتمام البرنامج التدريبي. ‏

جانب من اختتام البرنامج التدريبي الذي أقامته البعثة الأممية لموظفين بوزارة الداخلية (الوزارة)

جانب من اختتام البرنامج التدريبي الذي أقامته البعثة الأممية لموظفين بوزارة الداخلية (الوزارة)

جانب من اختتام البرنامج التدريبي الذي أقامته البعثة الأممية لموظفين بوزارة الداخلية (الوزارة)

جانب من اختتام البرنامج التدريبي الذي أقامته البعثة الأممية لموظفين بوزارة الداخلية (الوزارة)