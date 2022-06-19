العثور على جثة متحللة على شاطئ البحر غرب سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

نقلت جمعية الهلال الأحمر أبو قرين، جثة متحللة عثر عليها بشاطئ البحر بمنطقة البويرات الواقعة غرب سرت 75 كيلو مترًا.

وأوضحت مصادر متطابقة بجمعية الهلال الأحمر أبوقرين، أن بلاغًا ورد عن جثة قذفتها أمواج البحر، لتتوجه دورية مركز شرطة شهداء أبو قرين إلى شاطئ بحر بويرات الحسون، لينتشلوا الجثة بالتعاون مع كل من الهلال الأحمر مصراتة ونيابة الهيشة، ونقلها إلى مكتب الفحص الطبي الشرعي.

ورجحت المصادر أن تكون الجثة لأحد الأشخاص الغرقى خلال عملية هجرة غير شرعية.

- العثور على جثة مجهولة الهوية بمكب قمامة في غريان

وفي 5 مايو الماضي، أعلنت مديرية أمن غريان، العثور على جثة مجهولة الهوية ومقيدة اليدين ملقاة بمكب القمامة في منطقة أبورشادة، مؤكدة نقلها من موقعها بعد توجه قسم البحث الجنائي إلى مكان الواقعة، وإخطار النيابة العامة بذلك.

وقالت مديرية أمن غريان، إن الجثة أبلغ عنها أحد المواطنين بعد العثور عليها بمكب القمامة بمنطقة أبورشادة، مشيرة إلى أنها اتخذت الإجراءات الأولية حيالها، وبدأت عملية البحث عن هوية الجثة.

العثور على جثة متحللة على شاطئ البحر غرب سرت. (الإنترنت)

العثور على جثة متحللة على شاطئ البحر غرب سرت. (الإنترنت)

العثور على جثة متحللة على شاطئ البحر غرب سرت. (الإنترنت)