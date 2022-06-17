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«الأرصاد»: البحر هادئ إلى خفيف الموج.. والرؤية جيدة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 17 يونيو 2022, 01:08 مساء
«الأرصاد»: البحر هادئ إلى خفيف الموج.. والرؤية جيدة
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، اليوم الجمعة، على طول الساحل، فيما تكون الرؤية جيدة.

وبينما يكون البحر هادئ إلى خفيف الموج على الساحل الممتد من رأس اجدير إلى سرت، يكون خفيف الموج إلى قليل الاضطراب يوم الغد على أقصى الساحل الشرقي، وفق نشرة الصيد البحري الصادرة عن مركز الأرصاد.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح شمالية شرقية تتحول مساء اليوم إلى جنوبية شرقية على زوارة وطرابلس وإلى متغيرة الاتجاه على باقي الساحل، تتراوح سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 مترا.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 22 و24 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة .

الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.
- الرياح بحرية إلى شمالية غربية، تتراوح سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 مترا.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب يوم الغد على أقصى الساحل الشرقي.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 22 و24 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

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