حفتر يستقبل المبعوث الإيطالي في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، اليوم الإثنين، في بنغازي مبعوث وزير الخارجية الإيطالي نيكولا أورنلادو، والسفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبو بوتشينو.

جاء ذلك في تغريدة مقتضبة نشرها حساب السفارة الإيطالية على موقع «تويتر».

وفي وقت سابق اليوم استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح الدبلوماسيين الإيطاليين، بمكتبه في مدينة القبة، خلال لقاء تناول سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر تطورات الوضع في ليبيا.

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لقاءات المبعوث الإيطالي في ليبيا

ومنذ الأربعاء الماضي، يجري المبعوث الإيطالي لقاءات مع الأطراف الليبية، بالتزامن مع وجود المبعوثين الخاصين إلى ليبيا لكل من فرنسا وألمانيا، عقب مشاركتهما في اجتماعات رفيعة المستوى في تونس، الثلاثاء الماضي.

والتقى أورنلادو، كلًا من رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ظهر الأحد، ونائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي.

ويتزامن هذا الحراك مع قرب انتهاء خارطة الطريق المعتمدة من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة، وذلك في 22 يونيو الجاري.