عقيلة يتلقي المبعوث الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط

قال مجلس النواب إن رئيس المجلس عقيلة صالح التقى، اليوم الإثنين، بمكتبه في مدينة القبة مبعوث وزير الخارجية الإيطالي نيكولا أورنلادو والسفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبو بوتشينو، حيث تناول اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر تطورات الوضع في ليبيا .

ويتواجد المبعوث الإيطالي في العاصمة طرابلس منذ الأربعاء الماضي، بالتزامن مع وجود المبعوثين الخاصين إلى ليبيا لكل من فرنسا وألمانيا، عقب مشاركتهما في اجتماعات رفيعة المستوى في تونس، الثلاثاء الماضي.

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والتقى أورنلادو كلا من رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، ظهر الأحد، ونائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي.

ويأتي ذلك، في إطار حراك دولي نشط خلال الفترة الأخيرة، مع قرب انتهاء خارطة الطريق المعتمدة من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة، وذلك في 22 يونيو الجاري.