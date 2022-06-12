الأرصاد: أجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا، خاصة فيما يتعلق بدرجات الحرارة القصوى، إذ تتراوح على أغلب مناطق الشمال بين 26 و30 درجة مئوية، بينما تتراوح على مناطق الجنوب بين 34 و40 درجة مئوية، وتسجل زيادة بسيطة اعتبارًا من يوم الثلاثاء.

وتتكاثر السحب من حين لآخر اليوم وغدًا على المناطق الممتدة من المرج–الجبل الأخضر حتى درنة، مع هطول أمطار متفرقة.

رأس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 27 و32 درجة مئوية على أغلب المناطق، وتسجل زيادة طفيفة يوم الثلاثاء.

الخليج-سهل بنغازي حتى امساعد-الواحات-مراده

حالة السماء: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع هطول أمطار خفيفة ومتفرقة على الجبل الأخضر وبعض المناطق الساحلية.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 25 و30 درجة مئوية، وتسجل زيادة طفيفة يوم الثلاثاء.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة

حالة السماء: صافية بوجه عام.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 37 و42 درجة مئوية، ولا تتجاوز 34 درجة مئوية على الحمادة والجفرة.