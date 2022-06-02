ألمانيا تبدي استعدادها لتقديم الدعم الفني والاستشاري لمفوضية الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

أبدت الحكومة الألمانية استعدادها لتقديم الدعم الفني والاستشاري للرفع من جاهزية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة، مشيدة بجهود المفوضية خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح بقمر المفوضية في العاصمة طرابلس، اليوم الخميس، مع السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت.

وقالت المفوضية عبر موقعها على الإنترنت، إن السايح بحث مع سفير ألمانيا لدى ليبيا آخر مستجدات المشهد السياسي الليبي محلياً ودولياً، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون المشترك، وتذليل ما قد يعترض العملية الانتخابية المرتقبة من عقبات.

ألمانيا تدعم التوافق الليبي وانجاز الانتخابات

وأضافت المفوضية أن السفير جدد خلال اللقاء التأكيد على دعم الحكومة الألمانية والمجتمع الدولي «لما تتوافق عليه الأطراف الليبية» بشأن المرحلة المقبلة، وأشاد أيضا «بالمساعي الوطنية التي تنشد الاستقرار وانجاز الانتخابات المرتقبة خلال المدة القادمة».

- السايح يبحث مع السفير الألماني تطورات المشهد السياسي في ليبيا

- ألمانيا تبدي استعدادها للتعاون مع مفوضية الانتخابات لنجاح استحقاق ديسمبر

- ألمانيا تقدم 3 ملايين يورو لدعم الانتخابات في ليبيا

وأكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن السفير الألماني أبدى للسايح «استعداد حكومته لتقديم الدعم الفني والاستشاري للرفع من جاهزية المفوضية»، وثمن في الوقت ذاته جهود المفوضية التي اضطلعت بها في التعامل مع المراحل الانتخابية السابقة.