الدبيبة يوجه الوزارات المختصة بمعالجة مشكلة المياه واحتياجات بلدية البيضاء

القاهرة - بوابة الوسط

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، تعليمات إلى الوزارات المختصة لمعالجة مشكلة المياه واحتياجات بلدية البيضاء، وذلك في ختام اجتماعه مع عميد وأعضاء المجلس البلدي البيضاء.

وحضر الاجتماع الذي عُقد بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس مساء اليوم الأربعاء، نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، حسين القطراني، ووزيرا الرياضة والموارد المائية بحكومة الوحدة الوطنية.

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وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إن الاجتماع خُصص لمتابعة أوضاع البلدية والصعوبات التي تواجهها، وأهمها مشكلة المياه، وعدد من الاحتياجات الأخرى، وكذلك تجهيز وتطوير مسرح البلدية، وصيانة عدد من المؤسسات التعليمية.

وأضاف المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» أن الدبيبة أصدر تعليماته للوزارات المختصة بحكومة الوحدة الوطنية لمعالجة هذه الملفات وتكليف عدد من المسؤولين لزيارة البلدية والوقوف على المشاكل ومعالجتها.

اجتماع الدبيبة مع عميد وأعضاء المجلس البلدي البيضاء في طرابلس، الأربعاء 1 يونيو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)

اجتماع الدبيبة مع عميد وأعضاء المجلس البلدي البيضاء في طرابلس، الأربعاء 1 يونيو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)

اجتماع الدبيبة مع عميد وأعضاء المجلس البلدي البيضاء في طرابلس، الأربعاء 1 يونيو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)