عميدا طبرق والقبة يدعمان إجراءات حكومة «الوحدة» لتفعيل الإدارة المحلية والبلديات

القاهرة - بوابة الوسط

أبدى كل من رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، وعميد بلدية القبة، موسى مرعي أبوضاوية، دعمهما «لحكومة الوحدة الوطنية في إجراءاتها وخطواتها العملية لدعم الإدارة المحلية وتفعيل البلديات».

جاء ذلك خلال اجتماعهما، مساء اليوم الأحد، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بديوان رئاسة مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة المكلف حسين القطراني ووزراء الحكم المحلي، والدولة للاتصال والشؤون السياسية والدولة لشؤون مجلس الوزراء.

نقل الاختصاصات وتفعيل الإدارة المحلية

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحته على «فيسبوك»، إن لقاء الدبيبة مع عميدي طبرق والقبة «خُصِّص لمتابعة إجراءات الحكومة بشأن نقل الاختصاصات وتفعيل الإدارة المحلية»، إضافة إلى «متابعة الصعوبات التي تواجه بلديات المنطقة الشرقية».

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وأضاف المكتب الإعلامي أن «عميدي البلدية أبديا دعمهما لحكومة الوحدة الوطنية في إجراءاتها وخطواتها العملية لدعم الإدارة المحلية وتفعيل البلديات»، فيما أصدر الدبيبة «تعليماته بمعالجة الملفات المحالة من قبل البلديات».

زيارات فنية لمسارح طبرق وشحات

وأشار المكتب الإعلامي إلى حضور وكيل وزارة الثقافة لشؤون المسرح والسينما، ورئيس الهيئة العامة للمسرح والسينما على هامش لقاء الدبيبة وعميدي طبرق والقبة، وذلك «لتنسيق عدد من الزيارات الفنية لعدد من المسارح ببلديتي طبرق وشحات لتنفيذ رزنامة صيفية تحتوي عددًا من البرامج الفنية والثقافية».

اجتماع الدبيبة مع عميد طبرق والقبة بديوان مجلس الوزراء في طرابلس، الأحد 29 مايو 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)

اجتماع الدبيبة مع عميد طبرق والقبة بديوان مجلس الوزراء في طرابلس، الأحد 29 مايو 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)