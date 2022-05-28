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حفل تخرج دفعة جديدة لجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 مايو 2022, 06:25 مساء
حفل تخرج دفعة جديدة لجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية
حفل تخرج دفعة جديدة لجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية. (الإنترنت).
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احتفلت الإدارة العامة للتدريب بوزارة الداخلية، السبت، بتخرج دفعة من المجندين لصالح جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، التي أشرف على تدريبها معهد تدريب الشرطة الأصابعة.

وجرت مراسم الحفل بحضور نائب رئيس الجهاز وعدد من قيادات الإدارة العامة للتدريب وأولياء أمور الخريحين، وافتُتح الحفل بآيات بينات من الذكر الحكيم، وعزف النشيد الوطني ونشيد الشرطة بمشاركة فرقة موسيقى الشرطة بالإدارة العامة للتدريب، وفقًا للمكتب الإعلامي للوزارة.

وشهد الحفل استعراضًا لكراديس الخريحين بعد أخذ الإذن بالعرض، وجرى عرض لوحات فنية لعمليات الشرطة ودفاع عن النفس ودوريات أمنية في الاستيقاف والتفتيش أظهرت مستوى التدريبات التي تدربوا عليها من قبل كوادر متمرسة ومتخصصة تابعة للإدارة العامة للتدريب، وفي ختام الحفل تم توزيع شهادات الشكر والتكريم لكل مَن أسهم في إنجاح هذه الدورة.

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