فرنسا تدعو لضبط النفس ووضع خارطة طريق للانتخابات الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

دعا ممثل فرنسا لدى مجلس الأمن كافة الأطراف إلى ضبط النفس وعدم التحريض على الكراهية والعنف في ليبيا، داعيا اللجنة العسكرية لتنفيذ كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى تأييد بلاده مساعي الأمم المتحدة بين كافة الأطراف الليبية، لا سيما بين غرفتي البرلمان لوضع خارطة طريق للانتخابات.

تسوية الأزمات المرتبطة بالسلطة التنفيذية

وأشار ممثل فرنسا، في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي مساء الخميس، إلى أن «الوضع الراهن ليس خيارا بالنسيبة لليبيا، ولابد من تسوية الأزمات المرتبطة بالسلطة التنفيذية».

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وتابع: «لابد من حكومة موحدة وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب فرصة»، لافتًا إلى أن تأجيل الانتخابات أدخل البلاد في فترة عدم يقين أمني وسياسي تخالف جهود تحقيق الاستقرار في ليبيا.

احترام حظر الأسلحة

وشدد الدبلوماسي الفرنسي على أهمية اعتماد نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، داعيًا الدول الأعضاء بمجلس الأمن الى «احترام حظر الأسلحة وإيريني تقوم بجهد موفق في تنفيذ هذا الحظر وندعم تجديد ولايتها».

إغلاقات النفط

وأردف: «فرنسا تتابع إغلاقات النفط في ليبيا باهتمام وتدعو لاعتماد آلية شفافة وعادلة لتوزيع الإيرادات، وندعو الليبيين إلى القبول بهذه الآلية لرفع القيود المفروضة على الآبار».