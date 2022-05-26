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أميركا: الأسلحة والمقاتلون الأجانب ما زالوا يدخلون ليبيا وفرصة الانتخابات تتآكل

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 26 مايو 2022, 11:49 مساء
أميركا: الأسلحة والمقاتلون الأجانب ما زالوا يدخلون ليبيا وفرصة الانتخابات تتآكل
ممثلة الولايات المتحدة الأميركية خلال إحاطة حول الوضع في ليبيا، أمام مجلس الأمن. الخميس 26 مايو 2022 (لقطة من الشاشة)
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قالت ممثلة الولايات المتحدة الأميركية لدى مجلس الأمن إن «الأسلحة والمقاتلون الأجانب ما زالوا يدخلون ليبيا ويهددون أمن البلد، داعية «المجموعات المسلحة لوقف القتال والحفاظ على وقف إطلاق النار ومواصلة عمل لحنة 5+5».

وأشارت ممثلة الولايات المتحدة (رئيسة الجلسة)، في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي مساء الخميس، إلى أن «الليبيين محرومون من السلام والاستقرار والديمقراطية، مع استمرار العنف، حيث كانت هناك مليشيات في طرابلس قبل بضعة أيام».

وتابعت الدبلوماسية الأميركية: «هناك توجه مقلق للاستعانة بقوانين تقيد المجتمع المدني في ليبيا، وهذا ليس ما تطلع إليه ليبيا الحرة».

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ولفتت إلى التقدم الذي جرى إحرازه بشأن الإطار الدستوري للانتخابات، مرحبة بالاجتماعات التي ستُقعد في يونيو، لكنها تساءلت: «كم من الأشهر سينتظر الليبيون؟!».

أميركا تلوح مجددا بمعاقبة المعرقلين
وأردف: «نقدر عمل مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، وجهود مجلسي النواب والدولة بشأن اتفاقهم المبدئي في القاهرة»، مشددة على أن «من يعرقلون العملية السياسية في ليبيا قد يواجهون عقوبات».

واختتمت بقولها: «مازالت هناك فرصة لوضع خارطة طريق نحو الانتخابات، لكن الفرصة يبدو أنها تتآكل وتختفي تدريجيًا وعلى الحكومة أن تنتبه لذلك وتعمل على تلبية تطلعات الليبيين».

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