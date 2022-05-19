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«الاقتصاد»: خطة عمل لحلحلة العراقيل أمام توريد المواشي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 19 مايو 2022, 10:31 صباحا
«الاقتصاد»: خطة عمل لحلحلة العراقيل أمام توريد المواشي
من اجتماع رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة مع وكيل وزارة الثروة الحيوانية، 19 مايو 2022. (وزارة الاقتصاد)
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بحث رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، محمد الرعيض، مع وكيل وزارة الثروة الحيوانية، تاج الدين جمعة محمد، الصعوبات والعراقيل المتعلقة بتوريد المواشي، وتطبيق الإجراءات الصحية اللازمة من حيث الحجر البيطري، وإجراء التحاليل، وإيفاد الفرق الطبية للمعاينة قبل عملية التوريد.

وخلُص الاجتماع إلى وضع خطة عمل لحلحلة الصعوبات والعراقيل التي تواجه أصحاب الشركات حتى يتسنى للموردين ممارسة نشاطهم استعدادًا لعيد الأضحى المبارك وفق الإجراءات الصحية اللازمة والمعايير المطلوبة، وفق بيان صادر، اليوم الخميس، عن وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

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وحضر الاجتماع، الذي انعقد بمقر الاتحاد العام لغرف التجارة، رئيس لجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية، ومديرو إدارة الخدمات البيطرية، وإدارة الحجر البيطري ومكتب الشؤون الاقتصادية، ورجال الأعمال من موردي المواشي واللحوم.

من اجتماع رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة مع وكيل وزارة الثروة الحيوانية، 19 مايو 2022. (وزارة الاقتصاد)
من اجتماع رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة مع وكيل وزارة الثروة الحيوانية، 19 مايو 2022. (وزارة الاقتصاد)
من اجتماع رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة مع وكيل وزارة الثروة الحيوانية، 19 مايو 2022. (وزارة الاقتصاد)
من اجتماع رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة مع وكيل وزارة الثروة الحيوانية، 19 مايو 2022. (وزارة الاقتصاد)
من اجتماع رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة مع وكيل وزارة الثروة الحيوانية، 19 مايو 2022. (وزارة الاقتصاد)
من اجتماع رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة مع وكيل وزارة الثروة الحيوانية، 19 مايو 2022. (وزارة الاقتصاد)
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