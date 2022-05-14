قفزة الإسترليني في التعاملات الأسبوعية بالسوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

قفز سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدينار الليبي بفارق 32 قرشًا في التعاملات الأسبوعية للسوق الموازية، خلال الفترة بين (16 أبريل – 21 أبريل 2022).

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وارتفع سعر الإسترليني إلى 6.54 دينار اليوم السبت مقابل 6.22 دينار السبت الماضي، وذك حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانخفض سعر العملة الأميركية إلى 5.07 دينار مقارنة بـ5.12 دينار المسجل في آخر التعاملات المعلنة بالسوق، السبت الماضي.

كما هبط سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) إلى 5.30 من 5.32 دينار، فيما ولم تشهد العملتان، التركية والتونسية، أي تغيير أمام نظيرتهما الليبية، فقد سجلت الليرة 0.33 دينار، والدينار التونسي 1.65 دينار ليبي؛ فهي أيضًا ذاتها الأسعار المسجلة في تعاملات الأول من مايو.