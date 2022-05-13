Atwasat

في افتتاح صالة الركاب الجديدة.. القطراني: الحكومة ستبذل ما بوسعها لاستكمال مشروع مطار بنينا الحديث

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 13 مايو 2022, 05:19 مساء
في افتتاح صالة الركاب الجديدة.. القطراني: الحكومة ستبذل ما بوسعها لاستكمال مشروع مطار بنينا الحديث
القطراني رفقة عدد من الوزراء والمسؤولين في حفل افتتاح صالة الركاب الجديدة بمطار بنينا في بنغازي. (المكتب الإعلامي للحكومة)
alwasat radio

أكد نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب عن المنطقة الشرقية، علي القطراني، أن الحكومة «ستبذل كل ما بوسعها لاستكمال مشروع مطار بنينا الحديث ليكون من أكبر المطارات في شمال أفريقيا ووجهة لدول أوروبا وغيرها لتكون ليبيا محطة عبور بين القارتين الأوروبية والأفريقية» وفق ما نشرته صفحة «أخبار وزارات الحكومة الليبية» على «فيسبوك».

وافتتحت أمس الخميس، صالة ركاب جديدة بمطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي، وذلك في حفل حضره عدد من المسؤولين والوزراء السابقين والحاليين والمحليين ورجال أعمال وقيادات عسكرية وأمنية وأعضاء من مجلس النواب وقيادات اجتماعية.

وشارك في احتفالية افتتاح صالة «برنيق» للركاب بمطار بنينا الدولي في بنغازي، إلى جانب القطراني عدد من وزراء الحكومة المكلفة من مجلس النواب، وهم ووزراء المواصلات عبدالحكيم الغزيوي، والخدمة المدنية محمود بونعامة، والاتصالات سالم الدرسي، والاستثمار علي السعيدي، والحكم المحلي سامي الضاوي.

مطار بنينا بوابة عبور مهمة وواجهة مشرفة لبنغازي
وألقى القطراني كلمته بالمناسبة، وأثنى خلالها على كافة المجهودات المبذولة من قبل الجهات ذات العلاقة والتي تكللت بافتتاح صالة الركاب الجديدة بمطار بنينا، مؤكدا أن «هذا المرفق الهام الذي يعتبر بوابة عبور مهمة وواجهة مشرفة لمدينة بنغازي ولكافة مدن ليبيا».

- افتتاح صالة الركاب الجديدة بمطار بنينا الدولي اليوم

كما أثنى القطراني على التضحيات الجسام التي قدمها أبناء المؤسسة العسكرية والجهات الأمنية والقوات المساندة أثناء محاربتهم للإرهاب مؤكداً أنه «لولا تلك التضحيات لما استطعنا الوصول إلى اليوم الذي نلتقي فيه لنقول لكل العالم ها نحن نبدأ مسيرة البناء والإعمار والانفتاح على العالم من خلال مطار بنينا الدولي».

صالة الركاب الجديدة بمطار بنينا تستوعب مليوني مسافر سنويا
وعقب الاحتفالية، أجرى القطراني رفقة الوزراء والحاضرين جولة داخل صالة «برنيق» للركاب بمطار بنينا اضطلعوا خلالها على مدى جاهزية الصالة التي تصل سعتها السنوية إلى مليوني مسافر وجرى تجهيزها بأحدث الأجهزة التقنية ووفق معايير عالمية غير مسبوقة في المطارات الليبية.

وقالت صفحة «أخبار وزارات الحكومة الليبية» إن صالة «برنيق للركاب» الجديدة بمطار بنينا في بنغازي هي مشروع استثمار «من قِبل مصرف التجارة والتنمية بموجب العقد المبرم مع وزارة المواصلات بنظام BOT».

القطراني رفقة عدد من الوزراء والمسؤولين في حفل افتتاح صالة الركاب الجديدة بمطار بنينا في بنغازي. (المكتب الإعلامي للحكومة)
القطراني رفقة عدد من الوزراء والمسؤولين في حفل افتتاح صالة الركاب الجديدة بمطار بنينا في بنغازي. (المكتب الإعلامي للحكومة)
القطراني رفقة عدد من الوزراء والمسؤولين في حفل افتتاح صالة الركاب الجديدة بمطار بنينا في بنغازي. (المكتب الإعلامي للحكومة)
القطراني رفقة عدد من الوزراء والمسؤولين في حفل افتتاح صالة الركاب الجديدة بمطار بنينا في بنغازي. (المكتب الإعلامي للحكومة)
القطراني رفقة عدد من الوزراء والمسؤولين في حفل افتتاح صالة الركاب الجديدة بمطار بنينا في بنغازي. (المكتب الإعلامي للحكومة)
القطراني رفقة عدد من الوزراء والمسؤولين في حفل افتتاح صالة الركاب الجديدة بمطار بنينا في بنغازي. (المكتب الإعلامي للحكومة)
في افتتاح صالة الركاب الجديدة.. القطراني: الحكومة ستبذل ما بوسعها لاستكمال مشروع مطار بنينا الحديث
القطراني رفقة عدد من الوزراء والمسؤولين في حفل افتتاح صالة الركاب الجديدة بمطار بنينا في بنغازي. (المكتب الإعلامي للحكومة)
القطراني رفقة عدد من الوزراء والمسؤولين في حفل افتتاح صالة الركاب الجديدة بمطار بنينا في بنغازي. (المكتب الإعلامي للحكومة)
في افتتاح صالة الركاب الجديدة.. القطراني: الحكومة ستبذل ما بوسعها لاستكمال مشروع مطار بنينا الحديث
القطراني رفقة عدد من الوزراء والمسؤولين في حفل افتتاح صالة الركاب الجديدة بمطار بنينا في بنغازي. (المكتب الإعلامي للحكومة)
القطراني رفقة عدد من الوزراء والمسؤولين في حفل افتتاح صالة الركاب الجديدة بمطار بنينا في بنغازي. (المكتب الإعلامي للحكومة)
في افتتاح صالة الركاب الجديدة.. القطراني: الحكومة ستبذل ما بوسعها لاستكمال مشروع مطار بنينا الحديث
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بث مباشر .. تشييع جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة بالقدس

بث مباشر .. تشييع جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة بالقدس
في صراع جديد.. كلوب وغوارديولا يتنافسان على جائزة مدرب الموسم

في صراع جديد.. كلوب وغوارديولا يتنافسان على جائزة مدرب الموسم
بالفيديو.. لحظة اعتداء قوات الاحتلال على مشيعي جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة

بالفيديو.. لحظة اعتداء قوات الاحتلال على مشيعي جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة
كيلليني يؤكد رحيله عن يوفنتوس

كيلليني يؤكد رحيله عن يوفنتوس
الإمارات تنعى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

الإمارات تنعى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
كشف أول صورة للثقب الأسود في مجرتنا

كشف أول صورة للثقب الأسود في مجرتنا
لودريان يؤكد وجود «وحدة قوية جدا» في مجموعة السبع لدعم أوكرانيا «حتى النصر»

لودريان يؤكد وجود «وحدة قوية جدا» في مجموعة السبع لدعم أوكرانيا «حتى النصر»
استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا.. تحضير فرنسي لـ«فرسان المتوسط» قبل ضربة البداية

استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا.. تحضير فرنسي لـ«فرسان المتوسط» قبل ضربة البداية
كاركاتير حليم - شيرين أبوعاقلة .. اغتيال الحقيقة

كاركاتير حليم - شيرين أبوعاقلة .. اغتيال الحقيقة
دورة روما: خروج نادال من ثمن النهائي على يد شابوفالوف

دورة روما: خروج نادال من ثمن النهائي على يد شابوفالوف
نورلاند: صنع الله وقع تحت ضغوط لتحويل إيرادات النفط

نورلاند: صنع الله وقع تحت ضغوط لتحويل إيرادات النفط
في العدد 338: الإغلاق النفطي مستمر.. ومخاوف من فاتورة الغذاء

في العدد 338: الإغلاق النفطي مستمر.. ومخاوف من فاتورة الغذاء
ليبيا تتوج اليوم بذهبيتين في الكرة الحديدية

ليبيا تتوج اليوم بذهبيتين في الكرة الحديدية
اعتقال رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي

اعتقال رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي
وكالة «نوفا» الإيطالية تعلن انطلاق مشاورات جديدة بشأن العملية السياسية في ليبيا بسويسرا

وكالة «نوفا» الإيطالية تعلن انطلاق مشاورات جديدة بشأن العملية السياسية في ليبيا ...
اليورو يتراجع أمام الدولار إلى أدنى مستوى منذ 5 سنوات

اليورو يتراجع أمام الدولار إلى أدنى مستوى منذ 5 سنوات
خوارزمية جديدة بالذكاء الصناعي قد تحمي العالم من مخاطر التسونامي

خوارزمية جديدة بالذكاء الصناعي قد تحمي العالم من مخاطر التسونامي
الخطوط الليبية تعلن استئناف رحلاتها من «معيتيقة» إلى طبرق وسبها وغات

الخطوط الليبية تعلن استئناف رحلاتها من «معيتيقة» إلى طبرق وسبها وغات
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الأرصاد»: البحر هادئ إلى خفيف الموج
«الأرصاد»: البحر هادئ إلى خفيف الموج
مؤسسة النفط و«هواوي» تنظمان ورشة عمل عن «التحول الرقمي»
مؤسسة النفط و«هواوي» تنظمان ورشة عمل عن «التحول الرقمي»
المنفي والدبيبة وباشاغا وحفتر يعزون في وفاة رئيس الإمارات
المنفي والدبيبة وباشاغا وحفتر يعزون في وفاة رئيس الإمارات
ضبط شخصين وإحباط تهريب قطع أثرية تعود للعهد الروماني
ضبط شخصين وإحباط تهريب قطع أثرية تعود للعهد الروماني
القبض على شخصين وفتاة متهمين بالسطو المسلح على مواطن جنوب صبراتة
القبض على شخصين وفتاة متهمين بالسطو المسلح على مواطن جنوب صبراتة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية
الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية...
شركة طيران ليبية خاصة جديدة تعلن وصول أولى رحلاتها من مالطا
شركة طيران ليبية خاصة جديدة تعلن وصول أولى رحلاتها من مالطا...
«الإفتاء» الليبية تحدد القيمة النقدية لزكاة الفطر
«الإفتاء» الليبية تحدد القيمة النقدية لزكاة الفطر...
شاهد.. ما وراء عودة بلحاج في برنامج «الحصاد»
شاهد.. ما وراء عودة بلحاج في برنامج «الحصاد»...
«العفو الدولية» تطالب بمحاسبة رئيس «جهاز دعم الاستقرار»
«العفو الدولية» تطالب بمحاسبة رئيس «جهاز دعم الاستقرار»...
المزيد
إنقاذ 146 مهاجرا شمال صبراتة
إنقاذ 146 مهاجرا شمال صبراتة...
في افتتاح صالة الركاب الجديدة.. القطراني: الحكومة ستبذل ما بوسعها لاستكمال مشروع مطار بنينا الحديث
في افتتاح صالة الركاب الجديدة.. القطراني: الحكومة ستبذل ما ......
رئيس وزراء إيطاليا: ليبيا لديها إمكانات هائلة.. لكن الحرب تهدد استقرار أفريقيا
رئيس وزراء إيطاليا: ليبيا لديها إمكانات هائلة.. لكن الحرب ......
القبض على شخصين وفتاة متهمين بالسطو المسلح على مواطن جنوب صبراتة
القبض على شخصين وفتاة متهمين بالسطو المسلح على مواطن جنوب ......
ضبط شخصين وإحباط تهريب قطع أثرية تعود للعهد الروماني
ضبط شخصين وإحباط تهريب قطع أثرية تعود للعهد الروماني...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط