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في العدد 338: الإغلاق النفطي مستمر.. ومخاوف من فاتورة الغذاء

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 12 مايو 2022, 09:56 مساء
في العدد 338: الإغلاق النفطي مستمر.. ومخاوف من فاتورة الغذاء
العدد 338 من جريدة «الوسط» الصادر الخميس 12 مايو 2022. (بوابة الوسط)
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صدر اليوم الخميس العدد رقم 338 من جريدة «الوسط»، وفي صدر الصفحة الأولى تقرير يرصد الوضع السياسي والاقتصادي في ليبيا واستمرار صراع حكومتي عبدالحميد الدبيبة، وفتحي باشاغا على الشرعية وجاء بعنوان «تضارب بيانات يكشف الخلاف حول الإغلاق النفطي.. باشاغا يعلن إنهاءه.. وأعيان يرفضون».

شيرين أبوعاقلة شهيدة الاحتلال الصهيوني
وبعد أن نقرأ بروفايل قصيرا عنها في الصفحة الأولى، تبرز الصفحة الثانية صورة الصحفية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة لحظة استشهادها برصاص الاحتلال الصهيوني في جنين. أما الصفحة الثالثة فيتصدرها تقرير مجمع بعنوان «انشطار حكومي متواصل.. والبعثة الأممية محلك سر».

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حلم «كهرباء دون انقطاع»
وفي الصفحة الرابعة نطالع ثلاثة موضوعات منها موضوع رئيسي عن استعدادات الحكومة الليبية لمواجهة عجز الكهرباء بعنوان «حتى لا تتكرر معاناة الصيف الماضي.. شركة الكهرباء ترفع شعار (كهرباء دون انقطاع)».

مخاوف ليبية من فاتورة الغذاء
وفي الصفحة الخامسة نطالع تفاصيل أول دراسة حول تأثير الحرب الروسية- الأوكرانية على دول المغرب العربي، وجاءت بعنوان «مخاوف من استياء شعبي لارتفاع فاتورة الغذاء.. وأسعار الطاقة في صالح ليبيا».

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الجرائم الإسرائيلية مستمرة
وإلى الشؤون العربية والدولية ونطالع في الصفحة السادسة تقريرا بعنوان «هل تعيد أوروبا إحياء مشروع ميتران؟». وفي الصفحة السابعة نطالع موضوعات متنوعة منها، تقرير يرصد استمرار الجرائم الإسرائيلية في المسجد الأقصى، وجاء بعنوان «أسرى خلف الحدود.. حلم العودة يراود مبعدي كنيسة المهد».

تراجع إنتاج النفط الليبي
وفي الاقتصاد نطالع في صدر الصفحة الثامنة موضوعا يرصد تراجع إنتاج النفط الليبي بسبب الإغلاقات، وجاء بعنوان «650 ألف برميل.. إنتاج ليبيا من النفط الخام يومي». ويتصدر الصفحة التاسعة موضوع بعنوان «غذاء ليبيا مهدد بسبب الاعتماد على روسيا وأوكرانيا».

ستيفاني وليامز في سجون ترهونة
أما في صفحة البلديات فنطالع عديد الأخبار والموضوعات ومنها تقرير زيارة المستشارة الدولية ستيفاني وليامز إلى ترهونة، حيث زارت سجون المدينة، كما التقت أسر ضحايا المقابر الجماعية.

قراءة في رواية الكلب الذهبي
ويتصدر صفحة الثقافة والفن قراءة في رواية «الكلب الذهبي»، وهي للأديب الليبي الشهير منصور بوشناف. ومن الثقافة والفن إلى الرياضة ونقرأ في الصفحة الرابعة عشرة تقريرا موسعا حول استعدادات المنتخب الوطني للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا بعنوان «تحضير فرنسي لفرسان المتوسط قبل ضربة البداية أمام بوتسوانا».

وبعد الخسارة في بنينا بهدفين، نطالع في صدر الصفحة الخامسة عشرة متابعة بعنوان «الأهلي طرابلس يبحث عن المصالحة الجماهيرية في جنوب أفريقيا أمام أورلاندو».

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