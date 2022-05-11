مبعوث لجنة الاتحاد الأفريقي يبلغ رسالة إلى غوتيريس حول ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أوفد رئيس اللجنة رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي حول ليبيا دينيس ساسو نغيسو، مبعوثًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، لإيصال رسالة حول الوضع الأمني في طرابلس.

وعقدت جلسة عمل بين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ووزير الخارجية والفرانكفونية والكونغوليين بالخارج جان كلود، في نيويورك بالولايات المتحدة يوم 6 مايو خصصت للوضع في ليبيا، وفق ما نقلت وسائل إعلام كونغولية اليوم الأربعاء.

خطة أفريقية لإنهاء الأزمة الليبية

ودون أن يكشف مضمونها، نقل رئيس الدبلوماسية الكونغولية، رسالة من رئيس الجمهورية دينيس ساسو نغيسو إلى أنطونيو غوتيريس تضمنت عرضًا حول الوضع الراهن في ليبيا وخطة لإنهاء الأزمة لتجنب تدهور محتمل للوضع في البلاد.

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ووسط شروع غوتيريس في البحث عن تعيين مبعوث للأمم المتحدة إلى ليبيا، يطالب الأفارقة بدعم روسي وصيني بأن يكون من القارة، حيث وصل الأمر بالمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إلى وصف رفض الغرب له بأنه استعمار جديد، بينما عبر عن أسفه «لأن بعض أعضاء مجلس الأمن الدولي ليسوا مستعدين لقبول سيناريو يتم فيه توجيه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من قبل ممثل أفريقي».