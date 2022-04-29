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مجلس الأمن يمدد تفويض البعثة الأممية حتى 31 يوليو المقبل

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 أبريل 2022, 04:31 مساء
مجلس الأمن يمدد تفويض البعثة الأممية حتى 31 يوليو المقبل
جلسة سابقة لمجلس الأمن، (أرشيفية: الإنترنت)
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قالت مصادر دبلوماسية في نيويورك إن مجلس الأمن صوت بالإجماع على تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 31 يوليو  المقبل.

واستمع المجلس إلى إحاطة المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بخصوص الملف الليبي، يوم الخميس، وقدم خان، تقريره الثالث والعشرين حول الوضع في ليبيا إلى مجلس الأمن، كاشفا النقاب عن استراتيجية جديدة ترتكز على إعطاء أولوية للوضع في ليبيا وتوفير الموارد اللازمة والتعاون مع السلطات لتعزيز جهود المساءلة ودعمها.

تقرير الجنائية الدولية
وذكر التقرير «أدلة موثوقة» على «ارتكاب جرائم خطيرة على نطاق واسع في ليبيا، بما في ذلك جرائم عنف جنسي متصل بالنزاع»، كما أعرب أعضاء من مجلس الأمن عن قلق بشكل خاص من جرائم بحق المدنيين والمهاجرين المشار إليهم في التقرير.

في المقابل، قال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، الطاهر السني، إن «تحقيق العدالة على الأراضي الليبية هو اختصاص سيادي، وولاية قضائية وطنية من أجل مقاضاة أي متهم وفق قانون العقوبات الليبي والذي يعكس السيادة الليبية على إقليمها ومواطنيها»، مشددا على أن القضاء الليبي ملتزم بضمان محاكمة عادلة ونزيهة لكل المطلوبين.

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