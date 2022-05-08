Atwasat

الأرصاد: طقس ربيعي معتدل نسبيا على أغلب مناطق البلاد

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 08 مايو 2022, 10:14 صباحا
الأرصاد: طقس ربيعي معتدل نسبيا على أغلب مناطق البلاد
الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة أيام المقبلة. (أرشيفية)
alwasat radio

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية طقسًا ربيعيًا معتدلًا نسبيًا على أغلب مناطق ليبيا.

رأس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة
حالة السماء: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال سقوط زخات خفيفة من المطر.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 20 و26 درجة مئوية. 

الخليج-سهل بنغازي حتى امساعد-الواحات-مراده
حالة السماء: تتكاثر السحب مع احتمال هطول أمطار خفيفة ومتفرقة.
الرياح: شمالية غربية، فشمالية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 20 و25 درجة مئوية، وتصل هذا اليوم على جالو والجغبوب إلى 32 درجة مئوية. 

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة
حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر السحب يوم الثلاثاء على بعض المناطق.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و34 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو
حالة السماء: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا.
الرياح: جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول تدريجيًا على السرير وتازربو إلى شمالية غربية فشمالية شرقية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 35 و38 درجة مئوية.

الأرصاد: طقس ربيعي معتدل نسبيا على أغلب مناطق البلاد
الأرصاد: طقس ربيعي معتدل نسبيا على أغلب مناطق البلاد
الأرصاد: طقس ربيعي معتدل نسبيا على أغلب مناطق البلاد
الأرصاد: طقس ربيعي معتدل نسبيا على أغلب مناطق البلاد
الأرصاد: طقس ربيعي معتدل نسبيا على أغلب مناطق البلاد
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - مبادئ اللاعب السياسي

كاركاتير خيري - مبادئ اللاعب السياسي
شاهد في «هذا المساء».. حكومة باشاغا تعلن ميزانيتها.. ومبادرات داخلية لإنهاء الأزمة

شاهد في «هذا المساء».. حكومة باشاغا تعلن ميزانيتها.. ومبادرات داخلية لإنهاء ...
مدير الـ«سي آي إيه»: لا «دليل ملموسا» على نية روسيا استخدام أسلحة نووية تكتيكية

مدير الـ«سي آي إيه»: لا «دليل ملموسا» على نية روسيا استخدام أسلحة نووية تكتيكية
غيابات تهدد «الأهلي طرابلس» أمام «أورلاندو» والجماهير تتجه إلى بنينا رغم قرار «كاف»

غيابات تهدد «الأهلي طرابلس» أمام «أورلاندو» والجماهير تتجه إلى بنينا رغم قرار ...
سيميوني: لن أقيم ممرا شرفيا لـ«ريال مدريد».. وأنشيلوتي يرد: أنت حر

سيميوني: لن أقيم ممرا شرفيا لـ«ريال مدريد».. وأنشيلوتي يرد: أنت حر
اتحاد الشغل يرفض أي حوار «شكلي» في تونس يتضمن «قرارات جاهزة»

اتحاد الشغل يرفض أي حوار «شكلي» في تونس يتضمن «قرارات جاهزة»
أوكرانيا ستخسر ثلث محصولها من القمح بسبب الحرب

أوكرانيا ستخسر ثلث محصولها من القمح بسبب الحرب
محكمة في كاليفورنيا تعلن أسباب رفض شكوى ترامب ضد «تويتر»

محكمة في كاليفورنيا تعلن أسباب رفض شكوى ترامب ضد «تويتر»
رسميا.. تحالف بولي يشتري تشيلسي الإنجليزي مقابل 4.25 مليار جنيه إسترليني

رسميا.. تحالف بولي يشتري تشيلسي الإنجليزي مقابل 4.25 مليار جنيه إسترليني
اختتام معرض «عبدالسلام الأسمر» للكتاب ونوادر المخطوطات

اختتام معرض «عبدالسلام الأسمر» للكتاب ونوادر المخطوطات
القائد الأعلى لحركة طالبان في أفغانستان يأمر النساء بارتداء البرقع في الأماكن العامة

القائد الأعلى لحركة طالبان في أفغانستان يأمر النساء بارتداء البرقع في الأماكن ...
حفل زفاف في موقف سيارات

حفل زفاف في موقف سيارات
الأمم المتحدة: أفريقيا تواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة بسبب حرب أوكرانيا

الأمم المتحدة: أفريقيا تواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة بسبب حرب أوكرانيا
وزير الدفاع الأميركي السابق: ترامب سألني عن إمكانية قصف مصانع المخدرات في المكسيك

وزير الدفاع الأميركي السابق: ترامب سألني عن إمكانية قصف مصانع المخدرات في ...
كلمات مؤثرة من «غوارديولا» بسبب الهزيمة أمام ريال مدريد

كلمات مؤثرة من «غوارديولا» بسبب الهزيمة أمام ريال مدريد
نجم الأهلي طرابلس السابق يطالب «الحكومة» بالإسراع في علاج الهاشمي البهلول

نجم الأهلي طرابلس السابق يطالب «الحكومة» بالإسراع في علاج الهاشمي البهلول
«المسابقات» تصدر جدول الأسبوع الثامن إيابا بالدوري الممتاز

«المسابقات» تصدر جدول الأسبوع الثامن إيابا بالدوري الممتاز
إيطاليا: عقيدة روسيا تنطوي على إمكانية استخدام سلاح نووي تكتيكي حال عرقلة العمليات الميدانية

إيطاليا: عقيدة روسيا تنطوي على إمكانية استخدام سلاح نووي تكتيكي حال عرقلة ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بحضور المنفي ونائبيه والدبيبة.. اختتام بطولة «الجيد» للخيول في مصراتة
بحضور المنفي ونائبيه والدبيبة.. اختتام بطولة «الجيد» للخيول في ...
عضو بـ«النواب» يستقيل اعتراضا على «استفراد» رئاسة المجلس بإصدار القوانين
عضو بـ«النواب» يستقيل اعتراضا على «استفراد» رئاسة المجلس بإصدار ...
حكومة الوحدة الوطنية تدين الهجوم على محطة رفع مياه شرق قناة السويس
حكومة الوحدة الوطنية تدين الهجوم على محطة رفع مياه شرق قناة ...
ميناء الزويتينة: شحن 600 ألف برميل نفط على متن ناقلة متجهة لإيطاليا
ميناء الزويتينة: شحن 600 ألف برميل نفط على متن ناقلة متجهة ...
الأرصاد: طقس ربيعي معتدل نسبيا على أغلب مناطق البلاد
الأرصاد: طقس ربيعي معتدل نسبيا على أغلب مناطق البلاد
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية
الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية...
«الإفتاء» الليبية تحدد القيمة النقدية لزكاة الفطر
«الإفتاء» الليبية تحدد القيمة النقدية لزكاة الفطر...
شاهد.. ما وراء عودة بلحاج في برنامج «الحصاد»
شاهد.. ما وراء عودة بلحاج في برنامج «الحصاد»...
«العفو الدولية» تطالب بمحاسبة رئيس «جهاز دعم الاستقرار»
«العفو الدولية» تطالب بمحاسبة رئيس «جهاز دعم الاستقرار»...
عبدالحكيم بلحاج في طرابلس وقد يمثل أمام النائب العام
عبدالحكيم بلحاج في طرابلس وقد يمثل أمام النائب العام...
المزيد
أسعار العملات الدولية بالسوق الرسمية بعد العودة من إجازة العيد
أسعار العملات الدولية بالسوق الرسمية بعد العودة من إجازة ......
الأرصاد: البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على سواحل البلاد
الأرصاد: البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على سواحل البلاد...
باشاغا يتفقد منازل مدمرة في سرت (صور)
باشاغا يتفقد منازل مدمرة في سرت (صور)...
الأرصاد: طقس ربيعي معتدل نسبيا على أغلب مناطق البلاد
الأرصاد: طقس ربيعي معتدل نسبيا على أغلب مناطق البلاد...
ميناء الزويتينة: شحن 600 ألف برميل نفط على متن ناقلة متجهة لإيطاليا
ميناء الزويتينة: شحن 600 ألف برميل نفط على متن ناقلة متجهة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط