كريم خان: المحكمة الجنائية الدولية لم تنجح في ضمان السلام بليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إن المحكمة الجنائية الدولية لم تنجح في ضمان السلام في ليبيا.

جاء ذلك في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسته لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا، مساء اليوم الخميس.

وردًا على سؤال حول تأثير المحكمة الجنائية الدولية على ليبيا قال: «نحن نهتم بحياة الأطفال والنساء والرجال الذين يحاولون العيش حياة طبيعية»، متابعًا: «عندما يحدث انفلات من العقاب يجب ألا يُسكت عليه بغض النظر عن السياسة وما يحيط بها».

وأردف خان: «نشعر بخيبة الأمل والإحباط أنه في جميع الأنحاء بعيدًا عن المدن الحديثة مثل نيويورك لا نزال نقبل بعالم نغض فيه الطرف عن معاناة كثيرين».

وقال إن «عملية توجيه أصابع الاتهام ليست مجدية إطلاقًا. علينا أن ننظر إلى المبادئ الأسمى. فعندما تُوجِّه إصبع الاتهام لأحد فإن هناك ثلاثة موجهة إليك».

وتحدث خان عن غياب السلام، لكنه أشار إلى أن «العدالة في أي مكان لا تمثل حلاً سحريًا لجميع العلل التي تعاني منها الإنسانية. علينا توخي الحذر وألا نضع توقعات لا نفي بها».