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أحوال الطقس اليوم: رياح مثيرة للأتربة على معظم المناطق

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 أبريل 2022, 10:44 صباحا
أحوال الطقس اليوم: رياح مثيرة للأتربة على معظم المناطق
أجواء حارة، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر معظم مناطق البلاد برياح نشطة السرعة، مثيرة للأتربة خاصة على مناطق شرق ليبيا.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، الأربعاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 23 و40 درجة مئوية في كل المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، نشطة السرعة، تصل أحيانا إلى 55 كيلومترا في الساعة، تتسبب في إثارة الأتربة على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و27 درجة مئوية على معظم المناطق الساحلية، وبين 29 و34 درجة مئوية على مناطق الدواخل، وتسجل انخفاضا غدا.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، مع ظهور شبورة مائية آخر الليل، وفي الصباح الباكر على طبرق، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ومن المتوقع أن تكون قوية أحيانا غدا، حيث تصل إلى 60 كيلومترا في الساعة، وتسبب هبوطا في الرؤية الأفقية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و39 درجة مئوية، ولا تتجاوز 30 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء ظهور بعض السحب العابرة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، تتسبب في إثارة الأتربة والرمال على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و40 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا بسيطا غدا.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية، والرياح جنوبية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، تتسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط في الرؤية الأفقية، خصوصا غدا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و40 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا غدا.

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