الحويج يوجه بتضمين أحكام لمكافحة الفساد في «مدونة السلوك» للشركات

القاهرة - بوابة الوسط

وجه وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج بتضمين أحكام لمكافحة الفساد الإداري والمالي في مدونة السلوك للشركات، التي يجري وضعها حاليًا.

جاء ذلك خلال لقائه لجنة إعداد المدوّنة، بحضور مستشار الوزير ومدير إدارة الشركات؛ حيث استعرض الأعمال المنجزة باللجنة والآلية المتبعة في استكمال مهامها، حسب بيان وزارة الاقتصاد على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وتشمل مدونة السلوك مجموعة من القواعد والقيم التي تضمن الشفافية والنزاهة بقطاع الشركات ومحاربة الفساد وضبط سلوكيات إداراتها والعاملين بها.

ووجه الحويج اللجنة بوضح أحكام خاصة أخرى تحفظ حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والمسئولية الاجتماعية للشركات.