Atwasat

الحويج يوجه بإعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 أبريل 2022, 10:27 صباحا
الحويج يوجه بإعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي
الحويج خلال اجتماع في وزارة الاقتصاد، 24 أبريل 2022، (صفحة الوزارة على فيسبوك)
alwasat radio

وجه وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، الإدارات المختصة في الوزارة، بالبدء في إعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، بمشاركة جهات أخرى، لتشمل الاستراتيجية دعم قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والأدوية، ومنحها الأولوية في الخارطة الاستثمارية المزمع تنفيذها عبر الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة التابعة للوزارة.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم وكيل الوزارة لشؤون المناطق الحرة، ومديري الإدارات والمكاتب بالوزارة أمس الأحد، لبحث آلية إعداد الاستراتيجية، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وناقش الحضور، المعوقات التي تواجه الإدارات والمكاتب في تنفيذ عملها وكيفية معالجتها، وسبل تفعيل دور ديوان الوزارة بالمنطقتين الشرقية والجنوبية في تنظيم الأنشطة التجارية، ومتابعة السوق المحلية وانسياب السلع واستقرار الأسعار وتعزيز حماية المستهلك، من خلال آلية عمل مشتركة مع الأجهزة الرقابية والضبطية.

الحويج يدعو إلى تنفيذ مشاريع الطاقة لجذب المستثمرين
ودعا الحويج إلى تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة والنظيفة في إطار تطوير البنية التحتية بالدولة، بما يسهم في جذب المستثمرين وتنويع الاقتصاد الوطني وتوطين الصناعات، مشددا على ضرورة العمل بخطة الوزارة في التحول الرقمي؛ بهدف تطوير المنظومة الإدارية بالوزارة والجهات التابعة لها وتقديم الخدمات إلكترونيا بما يحقق الرقمنة الاقتصادية.

- الدبيبة يستعرض مع الحويج مشروع إنشاء ديوان الحبوب وتنظيم استيراد السلع الأساسية
- وزير الاقتصاد يدعو إلى إنشاء «ديوان الحبوب»
- الدبيبة يطالب الحويج بتصور حول الدعم وديوان الحبوب

كما أكد الحضور وضع آليات لتطوير منظومة الأدوية، وأساليب اتخاذ القرار مع الجهات ذات العلاقة، في إطار حماية المستهلك من ارتفاع الأسعار والغش التجاري، والاتفاق على تأسيس مصلحة حماية المستهلك، كذلك إعداد تصور بشأن إنشاء مصلحة حماية وتشجيع مشروعات الأسر المنتجة للمنتجات المنزلية، مما يزيد من خلق فرص عمل خاصة بالمناطق النائية في إطار تشجيع الأسر المنتجة.

وكلف فريق عمل يتضمن وكلاء الوزارة والإدارات المختصة لوضع تصور نهائي سيعرض على مجلس الوزراء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خلونا نحلموا (الحلقة 13)

خلونا نحلموا (الحلقة 13)
مسلسل «شن الحكاية» (13)

مسلسل «شن الحكاية» (13)
كاركاتير حليم - الحرب

كاركاتير حليم - الحرب
أسعار النفط تتراجع.. وخام «برنت» يخسر 4 دولارات في البرميل

أسعار النفط تتراجع.. وخام «برنت» يخسر 4 دولارات في البرميل
برشلونة يسقط مجددا أمام فايكانو.. وريال على بعد نقطة من اللقب

برشلونة يسقط مجددا أمام فايكانو.. وريال على بعد نقطة من اللقب
تأهل تاريخي.. «الأهلي طرابلس» يواجه «أورلاندو بيراتس» بنصف نهائي «الكونفدرالية»

تأهل تاريخي.. «الأهلي طرابلس» يواجه «أورلاندو بيراتس» بنصف نهائي «الكونفدرالية»
وزارة النفط: استئناف الإنتاج في الحقول النفطية المتوقفة سيكون خلال هذه الأيام

وزارة النفط: استئناف الإنتاج في الحقول النفطية المتوقفة سيكون خلال هذه الأيام
أوكرانيا تعلن قتل 21 ألف جندي روسي وتدمير مئات الدبابات والمقاتلات منذ بدء الغزو

أوكرانيا تعلن قتل 21 ألف جندي روسي وتدمير مئات الدبابات والمقاتلات منذ بدء الغزو
الدبيبة يصدر تعليماته بصرف الزيادة الخاصة بالمعاشات الأساسية والمتقاعدين بشكل منتظم

الدبيبة يصدر تعليماته بصرف الزيادة الخاصة بالمعاشات الأساسية والمتقاعدين بشكل ...
الصافرات ضد ميسي تتصدر أول تصريح لبوكيتينو بعد التتويج بالدوري الفرنسي مع «سان جيرمان»

الصافرات ضد ميسي تتصدر أول تصريح لبوكيتينو بعد التتويج بالدوري الفرنسي مع «سان ...
اليوم العالمي لمكافحة الملاريا.. دعوة إلى مواصلة الابتكار لإنقاذ الأرواح

اليوم العالمي لمكافحة الملاريا.. دعوة إلى مواصلة الابتكار لإنقاذ الأرواح
جلسة الدوحة والتتويج بالدوري الفرنسي خطوات قد تبقي مبابي مع «باريس سان جيرمان»

جلسة الدوحة والتتويج بالدوري الفرنسي خطوات قد تبقي مبابي مع «باريس سان جيرمان»
مع قرب عيد الفطر.. «مكافحة الأمراض» يصدر توصية بشأن «كورونا»

مع قرب عيد الفطر.. «مكافحة الأمراض» يصدر توصية بشأن «كورونا»
مرض غامض يصيب أكباد الأطفال حول العالم.. و«منظمة الصحة» تحذر

مرض غامض يصيب أكباد الأطفال حول العالم.. و«منظمة الصحة» تحذر
برنامج «الميزان» (الحلقة 5)

برنامج «الميزان» (الحلقة 5)
خلونا نحلموا (الحلقة 12)

خلونا نحلموا (الحلقة 12)
مسلسل «شن الحكاية» (12)

مسلسل «شن الحكاية» (12)
مسلسل «هذا هو» (11)

مسلسل «هذا هو» (11)
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
شاهد في «وسط الخبر».. دلالات هجوم الغرياني على مصر
شاهد في «وسط الخبر».. دلالات هجوم الغرياني على مصر
ضبط شخص أطلق النار على مواطن خلال سطو مسلح في بنغازي
ضبط شخص أطلق النار على مواطن خلال سطو مسلح في بنغازي
الحويج يوجه بإعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي
الحويج يوجه بإعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي
مؤسسة الاستثمار تمنع «سيابلاست» التونسية من الحجز على أصولها في فرنسا
مؤسسة الاستثمار تمنع «سيابلاست» التونسية من الحجز على أصولها في ...
مجلس الأمن يبحث تجديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا الخميس المقبل
مجلس الأمن يبحث تجديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا الخميس المقبل
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية
الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية...
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما...
المسماري يعلن تطورا جديدا بعد بيان ممثلي القيادة العامة في «5+5»
المسماري يعلن تطورا جديدا بعد بيان ممثلي القيادة العامة في ......
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس...
بعد بيان الحويج.. توضيح من وكيل «فيريرو» في ليبيا بشأن شوكولاتة «كيندر»
بعد بيان الحويج.. توضيح من وكيل «فيريرو» في ليبيا بشأن ......
المزيد
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من زوارة إلى طرابلس
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من زوارة إلى طرابلس...
السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع اليورو والإسترليني
السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع اليورو والإسترليني...
أحوال الطقس اليوم: أجواء معتدلة بمناطق الشمال الشرقي
أحوال الطقس اليوم: أجواء معتدلة بمناطق الشمال الشرقي...
مجلس الأمن يبحث تجديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا الخميس المقبل
مجلس الأمن يبحث تجديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا الخميس ......
مؤسسة الاستثمار تمنع «سيابلاست» التونسية من الحجز على أصولها في فرنسا
مؤسسة الاستثمار تمنع «سيابلاست» التونسية من الحجز على أصولها......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط