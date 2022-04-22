إخلاء شقة بمنطقة الظهرة وتسليمها إلى مالكها الشرعي (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إخلاء شقة بمنطقة الظهرة من مجموعة خارجة عن القانون وتسليمها إلى مالكها الشرعي.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إن ذلك جاء بناءً على شكوى مقدمة إلى مكتب النائب العام بشأن الاستيلاء على عقار في منطقة الظهرة.

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وحسب البيان، فقد قامت دوريات فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، أمس الخميس، باقتحام الشقة، رفقة أحدى عناصر الشرطة النسائية التابعة لمركز شرطة الأوسط، وإخلائها من شاغليها وتسليمها لمالكها بمحضر تسليم وتسلم.

إخلاء شقة بمنطقة الظهرة وتسليمها إلى مالكها الشرعي، 21 أبريل 2022. (وزارة الداخلية)

إخلاء شقة بمنطقة الظهرة وتسليمها إلى مالكها الشرعي، 21 أبريل 2022. (وزارة الداخلية)

إخلاء شقة بمنطقة الظهرة وتسليمها إلى مالكها الشرعي، 21 أبريل 2022. (وزارة الداخلية)

إخلاء شقة بمنطقة الظهرة وتسليمها إلى مالكها الشرعي، 21 أبريل 2022. (وزارة الداخلية)