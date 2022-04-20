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ضبط رجل وفتاة متلبسين بترويج أقراص هلوسة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 أبريل 2022, 05:15 مساء
ضبط رجل وفتاة متلبسين بترويج أقراص هلوسة في طرابلس
المضبوطات التي عثر عليها بحوزة المتهمين. (وزارة الداخلية)
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أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الأربعاء، ضبط رجل وفتاة متلبسين بترويج أقراص هلوسة في طرابلس، من قبل وحدة إدارة العمليات والتنسيق ووحدة تحريات قرقارش التابعة للجهاز.

وأوضح الجهاز عبر صفحته على «فيسبوك» أنه شكّل فريق عمل للتحري والتأكد من صحة معلومات مصدرية وردت إلى الجهاز تفيد «بوجود فتاة ليبية الجنسية من مواليد 1994 ورجل من مواليد 1986 يقومان بترويج أقراص الهلوسة».

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وأضاف الجهاز أن المتهمين ألقي القبض عليهما في «كمين محكم بعملية بيع وشراء معهما» جرى إعداده بعد التأكد من صحة المعلومات المصدرية، مشيرًا إلى أنهما ضبطا متلبسين وبحوزتهما 20 قرصًا من نوع «اكستا» و40 قرصًا من نوع «روج» و10 أقراص من نوع «ابترلي» و3 قطع يشتبه في كونها من مخدر «الحشيش» المعروفة شعبيًا بـ«باسبورت».

وأكد جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية اتخاذ الإجراءات القانونية من حيث الاختصاص حيال المتهمين وإحالتهما إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات طرابلس.

المضبوطات التي عثر عليها بحوزة المتهمين. (وزارة الداخلية)
المضبوطات التي عثر عليها بحوزة المتهمين. (وزارة الداخلية)
المضبوطات التي عثر عليها بحوزة المتهمين. (وزارة الداخلية)
المضبوطات التي عثر عليها بحوزة المتهمين. (وزارة الداخلية)
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