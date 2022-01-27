«الداخلية»: حملات أمنية تضبط كميات كبيرة من المخدرات

القاهرة - بوابة الوسط

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية لضبط تجار المخدرات جرى الإعلان عنها اليوم الخميس؛ إذ تمكن عناصر الوزارة من ضبط كميات كبيرة من مخدرات الترامادول والحشيش والكوكايين.

وأوضحت الوزارة أن مركز شرطة المدينة بمديرية أمن الكفرة تمكن من ضبط شحنة من 3 آلاف و692 قرص ترامادول، مع شخصين يحملان الجنسية الليبية، فيما جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المتهمَين، وإحالتهما إلى النيابة.

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كما جرى ضبط كمية من مخدر الحشيش تقدر بنحو خمسة كيلوغرامات مع شخص اعترف كذلك بحيازته كميات أخرى قُدرت بعشرة كيلوغرامات، وكيلو من مخدر الكوكايين، يخلطه مع مواد أخرى.

وفي منطقة قصر بن غشير، جرى ضبط شخصين من العمالة الوافدة يقومان بترويج مخدر الكوكايين بكميات كبيرة.

وبعد إعداد كمين محكم لعملية البيع والشراء، ضُبط أحد المتهمين متلبسا وبحوزته حوالي (نصف كيلوغرام) من مادة يشتبه في كونها من مخدر الكوكايين؛ واتُخذت الإجراءات القانونية، إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات بطرابلس.

كذلك، أعلنت الوزارة ضبط متهم في بنغازي، متلبسا وبحوزته ألفي قرص ترامادول، وعشر قطع من مادة يشتبه في كونها مخدر الحشيش (المعروفة شعبيا باسم باسبورت).