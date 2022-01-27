Atwasat

«الداخلية»: حملات أمنية تضبط كميات كبيرة من المخدرات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 يناير 2022, 03:02 مساء
«الداخلية»: حملات أمنية تضبط كميات كبيرة من المخدرات
جانب من كميات الكوكايين التي جرى ضبطها. (وزارة الداخلية)
alwasat radio

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية لضبط تجار المخدرات جرى الإعلان عنها اليوم الخميس؛ إذ تمكن عناصر الوزارة من ضبط كميات كبيرة من مخدرات الترامادول والحشيش والكوكايين.

وأوضحت الوزارة أن مركز شرطة المدينة بمديرية أمن الكفرة تمكن من ضبط شحنة من 3 آلاف و692 قرص ترامادول، مع شخصين يحملان الجنسية الليبية، فيما جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المتهمَين، وإحالتهما إلى النيابة.

ضبط 40 كيلوغراما من مخدر الحشيش ببوترابة والقبض على شخصين «سوابق» في بنغازي

كما جرى ضبط كمية من مخدر الحشيش تقدر بنحو خمسة كيلوغرامات مع شخص اعترف كذلك بحيازته كميات أخرى قُدرت بعشرة كيلوغرامات، وكيلو من مخدر الكوكايين، يخلطه مع مواد أخرى.

وفي منطقة قصر بن غشير، جرى ضبط شخصين من العمالة الوافدة يقومان بترويج مخدر الكوكايين بكميات كبيرة.

وبعد إعداد كمين محكم لعملية البيع والشراء، ضُبط أحد المتهمين متلبسا وبحوزته حوالي (نصف كيلوغرام) من مادة يشتبه في كونها من مخدر الكوكايين؛ واتُخذت الإجراءات القانونية، إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات بطرابلس.

كذلك، أعلنت الوزارة ضبط متهم في بنغازي، متلبسا وبحوزته ألفي قرص ترامادول، وعشر قطع من مادة يشتبه في كونها مخدر الحشيش (المعروفة شعبيا باسم باسبورت). 

«الداخلية»: حملات أمنية تضبط كميات كبيرة من المخدرات
«الداخلية»: حملات أمنية تضبط كميات كبيرة من المخدرات
«الداخلية»: حملات أمنية تضبط كميات كبيرة من المخدرات
«الداخلية»: حملات أمنية تضبط كميات كبيرة من المخدرات
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد هجمات الحوثيين.. «فرانس برس»: كيف أصبحت الطائرات المسيرة مصدر تهديد للإمارات؟

بعد هجمات الحوثيين.. «فرانس برس»: كيف أصبحت الطائرات المسيرة مصدر تهديد ...
كاركاتير حليم - «صبر» المواطن!

كاركاتير حليم - «صبر» المواطن!
بيدق وكومبارس!

بيدق وكومبارس!
تلك النظرة

تلك النظرة
تونس تمدد حظر التجول الليلي مع عودة انتشار «كورونا»

تونس تمدد حظر التجول الليلي مع عودة انتشار «كورونا»
جندي أوكراني يقتل 5 من رفاقه ويصيب مثلهم

جندي أوكراني يقتل 5 من رفاقه ويصيب مثلهم
الحكم على نائب أردني سابق بالسجن 12 عاما بعد إدانته بتهديد حياة الملك

الحكم على نائب أردني سابق بالسجن 12 عاما بعد إدانته بتهديد حياة الملك
«حظر الأسلحة الكيميائية» تؤكد استخدام داعش الـ«خردل» في قصف بسورية في 2015

«حظر الأسلحة الكيميائية» تؤكد استخدام داعش الـ«خردل» في قصف بسورية في 2015
منتخب مصر يتأهل إلى ربع نهائي «الأمم أفريقية»

منتخب مصر يتأهل إلى ربع نهائي «الأمم أفريقية»
التجربة البرلمانية في ليبيا (1908-1969(20)

التجربة البرلمانية في ليبيا (1908-1969(20)
«السياسة» تعبث بخطط الحكومة.. 3 مخاطر تهدد أهداف إنتاج النفط في ليبيا خلال 2022

«السياسة» تعبث بخطط الحكومة.. 3 مخاطر تهدد أهداف إنتاج النفط في ليبيا خلال 2022
«النواب» يعزل «الدولة» وينفرد بشروط اختيار الحكومة الجديدة

«النواب» يعزل «الدولة» وينفرد بشروط اختيار الحكومة الجديدة
ليبيا ترتب للتحقيق مع الأمير لوران.. ملف الأرصدة المجمدة في بلجيكا يأخذ أبعادا أخرى

ليبيا ترتب للتحقيق مع الأمير لوران.. ملف الأرصدة المجمدة في بلجيكا يأخذ أبعادا ...
كاركاتير خيري - المراحل الانتقالية في ليبيا

كاركاتير خيري - المراحل الانتقالية في ليبيا
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين المقبلين

مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين المقبلين
«اختفاء ملياري دولار».. مذكرة توقيف في بروكسل بحق رئيس الهيئة الليبية للاستثمار

«اختفاء ملياري دولار».. مذكرة توقيف في بروكسل بحق رئيس الهيئة الليبية للاستثمار
جريدة «الوسط»: البرلمان يفتح معركة الإطاحة بحكومة الدبيبة

جريدة «الوسط»: البرلمان يفتح معركة الإطاحة بحكومة الدبيبة
«ميتا» تحذف شبكة حسابات مزيفة تدار من تركيا وتستهدف ليبيا

«ميتا» تحذف شبكة حسابات مزيفة تدار من تركيا وتستهدف ليبيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مراكز العزل تستقبل 35 إصابة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة.. وشفاء 12 شخصا
مراكز العزل تستقبل 35 إصابة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة.. وشفاء 12 ...
«الداخلية»: حملات أمنية تضبط كميات كبيرة من المخدرات
«الداخلية»: حملات أمنية تضبط كميات كبيرة من المخدرات
مواطن يسلم مديرية أمن المرج 15 كيلو حشيش
مواطن يسلم مديرية أمن المرج 15 كيلو حشيش
أبوخزام يلتقي مسؤولة بـ«يونيسف» ويبحث تعزيز التعاون مع المنظمة الدولية
أبوخزام يلتقي مسؤولة بـ«يونيسف» ويبحث تعزيز التعاون مع المنظمة ...
مديرية أمن القطرون: عمليات تمشيط واسعة لملاحقة عناصر «داعش» بجبل عصيدة
مديرية أمن القطرون: عمليات تمشيط واسعة لملاحقة عناصر «داعش» بجبل ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تفاصيل واقعة التعنيف الجسدي لطلاب مدرسة ثانوية في سوق الجمعة
تفاصيل واقعة التعنيف الجسدي لطلاب مدرسة ثانوية في سوق الجمعة...
آخر رئيس حكومة في عهد القذافي يجهز لرد قانوني ضد تونس
آخر رئيس حكومة في عهد القذافي يجهز لرد قانوني ضد تونس...
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس...
الحكومة تستثني سيارات النقل والحافلات من شرط سنة الصنع لمدة 6 أشهر
الحكومة تستثني سيارات النقل والحافلات من شرط سنة الصنع لمدة ......
«الكهرباء»: وفاة أب ونجله نتيجة البناء تحت خطوط الضغط العالي في عين زارة
«الكهرباء»: وفاة أب ونجله نتيجة البناء تحت خطوط الضغط العالي......
المزيد
في لقاء مع القائم بالأعمال المصري.. وليامز تشدد على ضرورة رسم مسار واضح للانتخابات
في لقاء مع القائم بالأعمال المصري.. وليامز تشدد على ضرورة ......
ضبط 14 عاملا من النيجر والسودان متهمين بسرق أسلاك كهربائية
ضبط 14 عاملا من النيجر والسودان متهمين بسرق أسلاك كهربائية...
المنفي يتسلم مبادرة تحالف القوى الوطنية لإنقاذ العملية السياسية
المنفي يتسلم مبادرة تحالف القوى الوطنية لإنقاذ العملية ......
مديرية أمن القطرون: عمليات تمشيط واسعة لملاحقة عناصر «داعش» بجبل عصيدة
مديرية أمن القطرون: عمليات تمشيط واسعة لملاحقة عناصر «داعش» ......
أبوخزام يلتقي مسؤولة بـ«يونيسف» ويبحث تعزيز التعاون مع المنظمة الدولية
أبوخزام يلتقي مسؤولة بـ«يونيسف» ويبحث تعزيز التعاون مع ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط