Atwasat

برعاية «ريبسول».. دورة تدريبية للمدرسين الليبيين للغة الإسبانية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 أبريل 2022, 01:25 صباحا
برعاية «ريبسول».. دورة تدريبية للمدرسين الليبيين للغة الإسبانية
علما ليبيا وإسبانيا. (الإنترنت)
alwasat radio

ترعى شركة النفط الإسبانية «ريبسول» تصميم وتدريس وتقييم برنامج عبر الإنترنت من معهد «سرفانتس» يستهدف مدرسيين ليبيين للغة الإسبانية كلغة أجنبية. 

وتدرس الدورة التدريبة عبر الإنترنت في مدة تتراوح بين 100 إلى 120 ساعة، وتستهدف 20 مدرسًا ليبيًا للغة الإسبانية، من أجل العمل على تحسين منهجيتهم في تدريس اللغة، وفقًا لاتفاقية موقعة من قبل مدير معهد «سرفانتس»، لويس غارسيا مونتيرو، مع شركة «ريبسول» للاستكشاف مرزق الإسبانية، وفقًا لمجلة اللغة «language magazine».

- «ريبسول» تستأنف عمليات الحفر المتوقفة منذ 7 سنوات بحقل الشرارة

وحسب المجلة، فمن المقرر تصميم الدورة لتحديث المعرفة المنهجية وتطوير كفاءات المعلمين الرئيسية في تدريس اللغة الإسبانية، شرط تمتع المتدربين بخبرة في تدريس اللغات الأجنبية (ليس بالضرورة الإسبانية) ومستوى «B2» في إتقان اللغة الإسبانية إذا لم يكونوا متحدثين باللغة الإسبانية.

ويقوم قسم تدريب المعلمين في «سرفانتس» بتصميم الدورة، وسيجرى تطويرها على منصة «Moodle» التابعة للمعهد، وستعمل على تشجيع المشاركة والعمل التعاوني بين المنخرطين فيها عبر أنشطة فردية وجماعية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد: زعيم كوريا الشمالية يحضر مسيرة ضخمة في الذكرى 110 لمولد جده مؤسس البلاد

شاهد: زعيم كوريا الشمالية يحضر مسيرة ضخمة في الذكرى 110 لمولد جده مؤسس البلاد
برنامج «كتب ليبية» (1)

برنامج «كتب ليبية» (1)
خلونا نحلموا (الحلقة 1)

خلونا نحلموا (الحلقة 1)
مسلسل «شن الحكاية» (1)

مسلسل «شن الحكاية» (1)
كاركاتير حليم - دعاة الحرب في ليبيا

كاركاتير حليم - دعاة الحرب في ليبيا
معدات «الفار» تدخل الحدود في طريقها إلى ملعب بنينا لأول مرة في ليبيا

معدات «الفار» تدخل الحدود في طريقها إلى ملعب بنينا لأول مرة في ليبيا
اقتحامات الأقصى تنذر بموجة «مقاومة جديدة»

اقتحامات الأقصى تنذر بموجة «مقاومة جديدة»
للمرة الثانية: غياب ممثلي «الليغا» عن نصف نهائي الدوري الأوروبي

للمرة الثانية: غياب ممثلي «الليغا» عن نصف نهائي الدوري الأوروبي
600 ألف دولار دخل بايدن وزوجته خلال 2021

600 ألف دولار دخل بايدن وزوجته خلال 2021
بالفيديو عبر «WTV».. المؤتمر الصحفي لتقديم الفرنسي مارتينيز مديرا فنيا لـ«فرسان المتوسط»

بالفيديو عبر «WTV».. المؤتمر الصحفي لتقديم الفرنسي مارتينيز مديرا فنيا لـ«فرسان ...
بعد عرض ماسك لشرائها.. شركة «تويتر» تتبنى خطة «الحبة السامة»

بعد عرض ماسك لشرائها.. شركة «تويتر» تتبنى خطة «الحبة السامة»
وثيقة «سرية للغاية» تكشف تفاصيل وفرضية جديدة حول مقتل أمين عام الأمم المتحدة الأسبق

وثيقة «سرية للغاية» تكشف تفاصيل وفرضية جديدة حول مقتل أمين عام الأمم المتحدة ...
كاركاتير خيري - مشاورات بالقاهرة بين لجنتي «النواب» و«الدولة» لتحديد قاعدة دستورية للانتخابات

كاركاتير خيري - مشاورات بالقاهرة بين لجنتي «النواب» و«الدولة» لتحديد قاعدة ...
«VAR» تظهر للمرة الأولى في ليبيا مع أول ديربي محلي أفريقي

«VAR» تظهر للمرة الأولى في ليبيا مع أول ديربي محلي أفريقي
جريدة «الوسط»: حجر «5+5» يحرك المياه الراكدة في المسار السياسي

جريدة «الوسط»: حجر «5+5» يحرك المياه الراكدة في المسار السياسي
شاهد.. «اقتصاد بلس» يعرض تطورات الأوضاع الاقتصادية في ليبيا

شاهد.. «اقتصاد بلس» يعرض تطورات الأوضاع الاقتصادية في ليبيا
شاهد في «وسط الخبر»: تفاصيل أزمة مركز مصراتة الطبي.. المديونية والتهديد بالإغلاق

شاهد في «وسط الخبر»: تفاصيل أزمة مركز مصراتة الطبي.. المديونية والتهديد بالإغلاق
وزارة المالية تحيل 3 أشهر من علاوة الأبناء إلى مصرف ليبيا المركزي

وزارة المالية تحيل 3 أشهر من علاوة الأبناء إلى مصرف ليبيا المركزي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
استعدادات لافتتاح طريق حي الأندلس (صور)
استعدادات لافتتاح طريق حي الأندلس (صور)
مطلوب في جريمة قتل منذ 4 سنوات.. «الويو» في قبضة الأمن
مطلوب في جريمة قتل منذ 4 سنوات.. «الويو» في قبضة الأمن
«الكهرباء» تتابع مستجدات مشروع مصراتة الاستعجالي (صور)
«الكهرباء» تتابع مستجدات مشروع مصراتة الاستعجالي (صور)
إعدام 800 كيلو من الدواجن الفاسدة في صبراتة
إعدام 800 كيلو من الدواجن الفاسدة في صبراتة
«أعيان الزويتينة» يعلنون إيقاف إنتاج وتصدير النفط عبر ميناء المنطقة اعتبارا من السبت
«أعيان الزويتينة» يعلنون إيقاف إنتاج وتصدير النفط عبر ميناء ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما...
بعد بيان الحويج.. توضيح من وكيل «فيريرو» في ليبيا بشأن شوكولاتة «كيندر»
بعد بيان الحويج.. توضيح من وكيل «فيريرو» في ليبيا بشأن ......
المسماري يعلن تطورا جديدا بعد بيان ممثلي القيادة العامة في «5+5»
المسماري يعلن تطورا جديدا بعد بيان ممثلي القيادة العامة في ......
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس...
ضبط مطلوب في جريمة قتل وقعت منذ 6 سنوات بطرابلس
ضبط مطلوب في جريمة قتل وقعت منذ 6 سنوات بطرابلس...
المزيد
برعاية «ريبسول».. دورة تدريبية للمدرسين الليبيين للغة الإسبانية
برعاية «ريبسول».. دورة تدريبية للمدرسين الليبيين للغة ......
حكومة باشاغا ترحب ببيان الحجاوي.. وتحمل الدبيبة مسؤولية أي «تصعيد عسكري»
حكومة باشاغا ترحب ببيان الحجاوي.. وتحمل الدبيبة مسؤولية أي ......
«أعيان الجنوب» يعلنون إيقاف إنتاج وتصدير النفط بالمنطقة اعتبارا من السبت
«أعيان الجنوب» يعلنون إيقاف إنتاج وتصدير النفط بالمنطقة ......
«أعيان الزويتينة» يعلنون إيقاف إنتاج وتصدير النفط عبر ميناء المنطقة اعتبارا من السبت
«أعيان الزويتينة» يعلنون إيقاف إنتاج وتصدير النفط عبر ميناء ......
إعدام 800 كيلو من الدواجن الفاسدة في صبراتة
إعدام 800 كيلو من الدواجن الفاسدة في صبراتة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط