برعاية «ريبسول».. دورة تدريبية للمدرسين الليبيين للغة الإسبانية

القاهرة - بوابة الوسط

ترعى شركة النفط الإسبانية «ريبسول» تصميم وتدريس وتقييم برنامج عبر الإنترنت من معهد «سرفانتس» يستهدف مدرسيين ليبيين للغة الإسبانية كلغة أجنبية.

وتدرس الدورة التدريبة عبر الإنترنت في مدة تتراوح بين 100 إلى 120 ساعة، وتستهدف 20 مدرسًا ليبيًا للغة الإسبانية، من أجل العمل على تحسين منهجيتهم في تدريس اللغة، وفقًا لاتفاقية موقعة من قبل مدير معهد «سرفانتس»، لويس غارسيا مونتيرو، مع شركة «ريبسول» للاستكشاف مرزق الإسبانية، وفقًا لمجلة اللغة «language magazine».

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وحسب المجلة، فمن المقرر تصميم الدورة لتحديث المعرفة المنهجية وتطوير كفاءات المعلمين الرئيسية في تدريس اللغة الإسبانية، شرط تمتع المتدربين بخبرة في تدريس اللغات الأجنبية (ليس بالضرورة الإسبانية) ومستوى «B2» في إتقان اللغة الإسبانية إذا لم يكونوا متحدثين باللغة الإسبانية.

ويقوم قسم تدريب المعلمين في «سرفانتس» بتصميم الدورة، وسيجرى تطويرها على منصة «Moodle» التابعة للمعهد، وستعمل على تشجيع المشاركة والعمل التعاوني بين المنخرطين فيها عبر أنشطة فردية وجماعية.