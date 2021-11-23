«ريبسول» تستأنف عمليات الحفر المتوقفة منذ 7 سنوات بحقل الشرارة

جانب من لقاء رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله مع مدير عام شركة «ريبسول» الإسبانية (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الثلاثاء، استئناف شركة «ريبسول» الإسبانية برامجها في عمليات الحفر التطويري، الذي كان متوفقًا منذ سبع سنوات بمنطقة التعاقد بحقل الشرارة.

جاء ذلك خلال لقاء لرئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله، مع مدير عام شركة «ريبسول» الإسبانية فرع ليبيا، سيموني سيمنا، بحضور نائب المدير العام لدى الشركة المهدي صمامه، وفق بيان نشرته المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك».

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وأشار البيان إلى أن الاجتماع «ناقش تطوير سبل التعاون المشترك والنشاط العام للشركة بمختلف عملياتها، كما تم التطرق إلى استئناف الشركة برامجها في عمليات الحفر التطويري، الذي كان متوفقًا منذ سبع سنوات بمنطقة التعاقد بحقل الشرارة».

وأكد صنع الله أن «المؤسسة الوطنية للنفط تسعى لتعزيز الاحتياطات النفطية وزيادة الإنتاج، وستواصل جهودها ومساعيها الحثيثة بالتعاون مع شركائها في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الحيوية لدعم الاقتصاد الوطني والنهوض به».

جانب من لقاء رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله مع مدير عام شركة «ريبسول» الإسبانية (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

جانب من لقاء رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله مع مدير عام شركة «ريبسول» الإسبانية (صفحة المؤسسة على فيسبوك)