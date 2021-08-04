«ريبسول» تبدي رغبتها في استئناف نشاطها الاستكشافي في ليبيا

من اجتماع صنع الله مع مدير عام شركة «ريبسول»، 3 أغسطس 2021. (مؤسسة النفط)

أبدت شركة «ريبسول» الإسبانية الرغبة في «عودتها إلى نشاط الاستكشاف في ليبيا خاصة بعد استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد»، وفق ما أعلن مدير فرعها بليبيا سيموني سيمنا خلال اجتماع مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.

وخلال الاجتماع، الذي عقد، أمس الثلاثاء، بمقر مؤسسة النفط في طرابلس، أوضح سيموني أن «ريبسول» تجري في الوقت الراهن دراسات مكثفة وجادة للتحول في عملياتها بحقل «الشرارة» في المستقبل لتوليد الطاقة الشمسية، وفق بيان منشور على صفحة المؤسسة بموقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

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والاجتماع، الذي حضره عضو مجلس إدارة مؤسسة النفط للاستكشاف والإنتاج أبوالقاسم شنقير، ونائب مدير عام شركة «ريبسول» المهدي صمامة، ناقش «الحاجة الملِحة لأعمال الصيانة الدورية للمعدات السطحية بحقل الشرارة». وفي هذا الإطار، أكد صنع الله استهداف المؤسسة الوطنية للنفط زيادة معدلات الإنتاج، موضحا أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال الإجراءات الوقائية المستمرة للمحافظة على البنية التحتية.

بدوره، أوضح مدير «ريبسول» أهمية إجراء عمليات الصيانة للبنى التحتية في حقل الشرارة حتى تتمكن الشركة من تحقيق أهدافها، والدفع بعجلة الإنتاج خلال السنوات القادمة.

وتطرق الاجتماع أيضا إلى الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الشركة لمجابهة جائحة «كورونا» ووقاية العاملين منها.

من اجتماع صنع الله مع مدير عام شركة «ريبسول»، 3 أغسطس 2021. (مؤسسة النفط)