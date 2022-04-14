مركز مصراتة الطبي: سنتوقف عن استقبال الحالات نتيجة نقص الأدوية

القاهرة - بوابة الوسط

حذر مركز مصراتة الطبي، اليوم الخميس، من احتمال إقفال المركز بسبب النقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، محملا المسؤولية إلى المعنيين في قطاع الصحة والجهات الرقابية والقضائية.

وقال المركز في بيان إن النقص الذي بدا واضحًا وجليًا في الفترة الماضية في إمدادات الدولة من الأدوية والمستلزمات الطبية «قد يؤدي لإقفال الواجهة الطبية الأولى في المدينة».

وأشار إلى محاولات الإدارة السيطرة على هذا الوضع المحرج والمُعقّد الذي يُهدّد بإقفال جميع الأقسام عن العمل، والتوقف عن استقبال جميع الحالات سواءً الحرجة منها أو المجدولة، من خلال الاتصال مع المسؤولين والجهات المعنية.

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وأضاف البيان: «نظرًا للزيادة الملحوظة في عدد العمليات الجراحية بمختلف الأقسام، وعدم إيداع الميزانية المخصصة للمركز الأمر الذي أدّى إلى تراكم الديون عن كاهل إدارة المركز، أمام شركات الأدوية والمستلزمات الطبية»

وأخلى المركز مسؤوليته عن «أي تقصير في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، أو خلل يُؤدي إلى مضاعفات لبعض الحالات المرضية أو يُؤدي أحيانًا إلى الوفاة، بسبب عدم توفير الدعم المطلوب»، محملًا المسؤولية لكل المسؤولين عن إدارة قطاع الصحة والجهات الرقابية والقضائية.