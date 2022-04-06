وصول شحنة طبية إلى قسم الكلى بمستشفى «ابن سينا» في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

وصلت إلى قسم الكلى بمستشفى «ابن سينا» التعليمي في سرت، اليوم الأربعاء، شحنة طبية تحتوي على كمية من المحاليل الطبية والمواد التشغيلية الخاصة بأجهزة الغسل الكلوي للمرضى المترددين على الغسل بالقسم.

وقال مدير إدارة الصيدلة والإمداد والمخازن الطبية بمستشفى «ابن سينا» التعليمي بسرت، الصيدلي الهادي الخراز لـ«بوابة الوسط» إن الشحنة الطبية التشغيلية تحتوي على أصناف الأدوية والمضادات الطبية والحقن التحفيزية للكلى ومحاليل تشغيل أجهزة الغسل الكلوي بالقسم.

- افتتاح صالة مجهزة بقسم غسل الكلى بمستشفى «ابن سينا» التعليمي في سرت

يشار إلى أن عدد مرضى الغسل الكلوي في سرت يقدر بأكثر من 121 حالة.

وافتتحت قبل أيام بقسم الكلي في مستشفى «ابن سينا» التعليمي في سرت صالة جديدة خاصة بمرضى غسل الكلى بسعة 12 سريرًا، وسرير واحد خاص بالقسطرة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين المحليين.