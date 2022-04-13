انطلاق فعاليات المسابقة القرآنية على مستوى التعليم الثانوي في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

انطلقت، مساء اليوم الأربعاء، في مدينة سرت فعاليات المسابقة القرآنية لحفظ القرآن الكريم على مستوى طلاب التعليم الثانوي في البلدية، والتي تنظمها ثانوية عقبة بن نافع النموذجية بالتعاون مع مكتب الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالمدينة.

وقالت اللجنة المشرفة على المسابقة في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن عدد المشاركين في المسابقة التي تتواصل على مدى يومين، 27 متسابقًا من مختلف المدارس الثانوية ببلدية سرت، مشيرة إلى أن لجنة تحكيم المسابقة مؤلفة من عدد من المشايخ.

وأوضحت اللجنة أن المسابقة منقسم إلى أربعة مستويات، الأول يتنافس فيه المتسابقون على «جزء الأحقاف» والثاني على جزء «قد سمع» والثالث على «جزء الملك» والرابع على «جزء عم».

وحضر فعاليات اليوم الأول للمسابقة مراقب التربية والتعليم ببلدية سرت وعدد من مديري المكاتب والإدارات بالمراقبة وإدارة ثانوية عقبة بن نافع وعدد من أولياء أمور الطلاب المشاركين في المسابقة.

فعاليات اليوم الأول للمسابقة القرآنية على مستوى التعليم الثانوي في سرت. (الإنترنت)

فعاليات اليوم الأول للمسابقة القرآنية على مستوى التعليم الثانوي في سرت. (الإنترنت)

فعاليات اليوم الأول للمسابقة القرآنية على مستوى التعليم الثانوي في سرت. (الإنترنت)