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النيابة تعلن ضبط كميات كبيرة من المخدرات مخبأة داخل سيارات مستوردة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 أبريل 2022, 11:47 صباحا
النيابة تعلن ضبط كميات كبيرة من المخدرات مخبأة داخل سيارات مستوردة
أقراص مخدرة مخبأة داخل سيارة موردة إلى مصراتة، 6 أبريل 2022، (مكتب النائب العام)
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أعلنت النيابة العامة ضبط كميات كبيرة من المخدرات مخبأة داخل سيارات مستوردة إلى البلاد.

تعود بداية الواقعة إلى تلقي نيابة شرق مصراتة الابتدائية بلاغا من قسم مكافحة التهريب والمخدرات والمؤثرات العقلية - مصراتة؛ يفيد بجلب كمية من المواد المخدرة مخبأة في سيارات موردة إلى ليبيا على متن سفينتي نقل بحري «جراند كاليفورنيا» و«جراند إسبانيا»؛ قادمتين من ميناء الشحن «أنتويرب» في بلجيكا، حسب بيان مكتب النائب العام على صفحته في موقع «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وفتش فريق النيابة 3200 سيارة؛ ما أسفر عن ضبط 508 مغلفات تحتوي على أقراص مخدرة «الإكستاسي»، و127 مغلفا تحتوي على مخدر الحشيش، و700 غرام من مادة مخدرة «الهيروين»، وذلك بعد الاستعانة بالإخصائيين لتحديد أنواع المواد المخدرة.

وأشار البيان إلى توجيه النائب العام المستشار الصديق الصور بملاحقة مرتكبي جريمة الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية محليا؛ واتخاذ التدابير التي تجيزها الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، بغية ملاحقة الفاعلين والشركاء في الخارج، وذلك عبر السلطات القضائية الأجنبية.

مخدر الحشيش في إحدى السيارات المستوردة.
مخدر الحشيش في إحدى السيارات المستوردة.
كمية من المخدرات المضبوطة.
كمية من المخدرات المضبوطة.
كمية من المخدرات المضبوطة.
كمية من المخدرات المضبوطة.
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