ضبط لحوم فاسدة خلال حملة على سوق في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية لحوم فاسدة خلال حملة على إحدى الأسواق في طرابلس.

جاء ذلك خلال حملة الجمعة، رفقة أعضاء جهاز الحرس البلدي، حسب بيان المركز على صفحته في موقع فيسبوك.

وعثر المفتشون على لحوم مفرومة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة غلى لحوم ظاهر عليها علامات فساد.

كما سجلوا عدم وجود شهادات صحية مع بعض العاملين في السوق، وافتقار الثلاجات للنظافة العامة، إضافة إلى وجود كميات من الكبدة المجمدة المحظور تداولها، مع خلط بين أصناف اللحوم والفواكه بالمخالفة للاشتراطات الصحية متمثلة في التخزين الجيد، وأيضا وجود صبغات مجهولة المصدر مضافة إلى اللجوم المصنعة، وقد اتخذت الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.

لحم مفروم فاسد ضبط في السوق.

لحوم عثر عليها في السوق لا تصلح للاستهلاك الآدمي.