51 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا و3 حالات وفاة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 51 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد، أمس الإثنين، و98 حالة حرجة.

كما تماثل للشفاء 183 مصابًا، وتوفي ثلاثة آخرون، حسب بيان المركز، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الثلاثاء.

وبلغت نسبة الحالات الموجبة 7.5% من إجمالي 677 عينة جرى تحليلها؛ حيث ظهرت سلبية 626 منها.

وتوزعت حالات الوفاة، بواقع حالتين في المنطقة الغربية، وحالة في المنطقة الشرقية.

وبذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 501 ألف و610 حالات، منها 5 آلاف و496 حالة نشطة، بينما تعافى 489 ألفًا و703 حالات، وسجلت 6411 حالة وفاة بالمرض في البلاد.