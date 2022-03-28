وزير الإسكان يوجه بوضع خطة لاستكمال العمل بالمشاريع المتوقفة في العجيلات

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية، أبوبكر الغاوي، توجيهاته إلى مدير إدارة المشروعات بالوزارة لوضع خطة لاستكمال العمل بالمشاريع المتوقفة بمدينة العجيلات، وإمكانية ضم مشاريع جديدة في موازنة العام 2022، بحسب الوزارة.

جاء توجيه الغاوي خلال اجتماعه، اليوم الإثنين بمكتبه في ديوان وزارة الإسكان بالعاصمة طرابلس، مع مراقب إسكان العجيلات، فرج عبدالله غرودة، بحضور عدد من أعيان ووجهاء المدينة، ومدير إدارة المشروعات بالوزارة عبداللطيف الحازمي.

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وقالت وزارة الإسكان والتعمير، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن اجتماع الغاوي مع وفد العجيلات جرى خلاله مناقشة المختنقات والإشكاليات التي تعانيها البلديات، بالإضافة إلى المشاريع المتعاقد عليها في المدينة ونسب الإنجاز فيها، ومنها مشروع الطريق الدائري.

وأكد الغاوي لوفد العجيلات أن وزارة الإسكان والتعمير تعمل من خلال الأجهزة التابعة لها على وضع خطة لمعالجة المختنقات التي طرحها مراقب الإسكان في البلدية، وذلك ضمن مبادرة «عودة الحياة» التي طرحها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، التي تهدف إلى استكمال المشاريع التنموية في مختلف مناطق ليبيا.

اجتماع الغاوي مع وفد العجيلات. الإثنين 28 مارس 2022. (وزارة الإسكان والتعمير)

اجتماع الغاوي مع وفد العجيلات. الإثنين 28 مارس 2022. (وزارة الإسكان والتعمير)

اجتماع الغاوي مع وفد العجيلات. الإثنين 28 مارس 2022. (وزارة الإسكان والتعمير)

اجتماع الغاوي مع وفد العجيلات. الإثنين 28 مارس 2022. (وزارة الإسكان والتعمير)