نائبة سفير بريطانيا تؤكد رغبة شركات بلادها في العودة للعمل بقطاع النفط الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت نائبة سفير بريطانيا لدى ليبيا كيث إنجلش، تطلُّع المملكة المتحدة إلى توسيع آفاق التعاون والاستثمار في ليبيا، من خلال دخول وعودة شركات الطاقة البريطانية الرائدة، والمساهمة في تطوير قطاع النفط الليبي.

جاء ذلك خلال لقائها رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، أمس الإثنين، في العاصمة طرابلس، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتناول الاجتماع مناقشة تعزيز التعاون المشترك بين المؤسسة والشركات البريطانية المتخصصة في مجال الطاقة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار، كما استعرض صنع الله مختلف نشاطات المؤسسة وشركاتها، والتحديات التي يواجهها قطاع النفط في ظل شح الموارد المالية.

وأكد صنع الله أن المؤسسة ورغم صعوبة الظروف التي يمر بها قطاع النفط الليبي، لن تتخلى عن مسؤولياتها في الحفاظ على معدلات الإنتاج واستدامته لدعم اقتصاد البلاد.