«داخلية الوحدة»: تحرير رهائن أجانب من أحد الأوكار بضواحي زوارة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، الثلاثاء، تحرير رهائن أجانب، لم تذكر عددهم بالتحديد، كانوا مخطوفين من قبل مجموعة مسلحة.

وحسب بيان صادر عن الوزارة، فقد تمكن أعضاء مكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية بجهاز المباحث الجنائية من تحرير هؤلاء الرهائن من أحد الأوكار بضواحي مدينة زوارة.

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وقالت الوزارة إن الخاطفين ضُبطوا متلبسين دون وقوع أي أضرار أثناء مداهمة الوكر، ليتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالة المتهمين إلى الجهات المختصة.

تحرير رهائن أجانب في ضواحي الزوارة، 15 مارس 2022. (داخلية الوحدة)

تحرير رهائن أجانب في ضواحي الزوارة، 15 مارس 2022. (داخلية الوحدة)