الدبيبة يفتتح معرض ليبيا للغذاء ويؤكد على زيادة حجم التبادل التجاري مع تونس

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، معرض ليبيا للغذاء الذي تقام فعالياته بمعرض طرابلس الدولي، بحضور وزيري الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، والدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، وأمين عام مجلس الوزراء، ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة، ورئيس وأعضاء هيئة المعارض، وعدد من رجال الأعمال.

وتفقد الدبيبة عددًا من الأجنحة اطلع خلالها على المنتجات الليبية، كما تفقد رفقة السفير التونسي لدى ليبيا، الأجنحة الخاصة بالمنتجات التونسية؛ حيث أكد على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، حسب ما أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

وأضاف المكتب أن الدبيبة أصدر تعليماته بضرورة عقد مثل هذه المعارض التي ستدعم الصناعات المحلية، كما شدد على ضرورة التوجه لعقد معارض دولية في هذا المجال.

جولة الدبيبة بمعرض ليبيا للغذاء في طرابلس، الأحد 13 مارس 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)

جولة الدبيبة بمعرض ليبيا للغذاء في طرابلس، الأحد 13 مارس 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)

جولة الدبيبة بمعرض ليبيا للغذاء في طرابلس، الأحد 13 مارس 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)

جولة الدبيبة بمعرض ليبيا للغذاء في طرابلس، الأحد 13 مارس 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)