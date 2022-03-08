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الأمم المتحدة وكندا يوقعان اتفاقية لدعم وحدة المرأة بمفوضية الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 مارس 2022, 05:32 مساء
الأمم المتحدة وكندا يوقعان اتفاقية لدعم وحدة المرأة بمفوضية الانتخابات
ممثلو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والسفارة الكندية لدي ليبيا, خلال توقيع الاتفاقية, 8 مراس 2022. (المفوضية العليا للانتخابات)
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وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع السفارة الكندية لدي ليبيا اليوم الثلاثاء، اتفاقية دعم مشروع (بيبول)، بهدف توفير الدعم الفني والاستشاري الذي تتولى بعثة الأمم المتحدة الإشراف عليه من خلال تخصيص منحة لدعم وحدة المرأة بالمفوضية.

حضر التوقيع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، وفق بيان للمفوضية اليوم.

وقع الاتفاقية، سفير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليبيا، مارك آندريه وسفيرة كندا لدي ليبيا إيزابيل سافارد، بحضور عضو مجلس المفوضية رباب حلب.

في يوم المرأة العالمي.. البعثة الأممية تحض على وقف العنف ضد الليبيات

يأتي ذلك مع احتفال ليبيا والعالم باليوم العالمي للمرأة الذي يحل سنويًا في الثامن من مارس.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، التزامها بـ«قوة» بدعم الدور «الحاسم» الذي تلعبه المرأة الليبية في صنع وبناء السلام ومشاركتها الكاملة وانخراطها في الحياة السياسية وصنع القرار في البلاد.

وقالت وليامز: «لمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أحتفل بجميع النساء اللاتي يجري تمثليهن في مجموعة متنوعة من الأدوار واللاتي يشكلن العمود الفقري لمجتمعاتهن».

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