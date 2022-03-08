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ديوان المحاسبة يلاحظ تساهل الجهات الحكومية في التعاقد بالتكليف المباشر

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 مارس 2022, 02:02 صباحا
ديوان المحاسبة يلاحظ تساهل الجهات الحكومية في التعاقد بالتكليف المباشر
رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك. (أرشيفية: ديوان المحاسبة)
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قال رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، إن الديوان لاحظ توسع الجهات الحكومية في التعاقد بالتكليف المباشر، رغم أن الأصل هو «التعاقد بطريق المناقصة العامة، تحقيقًا لمبادئ العدالة و العلانية والمساواة وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة والشفافية، وأن التعاقد بالتكليف المباشر استثناء من الأصل».

ورغم ذلك، أشار شكشك، في بيان عبرصفحة الديوان على «فيسبوك»، إلى «تساهل الجهات في اللجوء إلى هذا الاستثناء الذي جعله المشرع في أضيق نطاق درأ للفساد، ومنعا لإلحاق الضرر بالمال العام وتحقيقا لمبادئ الشفافية والنزاهة والعدالة في العاقد».

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ولذلك، أصدر شكشك منشورًا رقم 1 لسنة 2022 بشأن الالتزام بإجراءات التعاقد، منبهًا كافة الجهات الخاضعة لرقابة الديوان إلى التقيد بالجهات بالقوانين واللوائح المنظمة لإجراءات التعاقد بشكل عام، وإجراءات التعاقد بطريق التكليف المباشر بشكل خاص.

وطالب المنشور «الالتزام بالحالات المنصوص عليها في المادة 10 من لائحة العقود الإدارية، وبالإجراءات المنصوص عليها في المادة 68 من لائحة العقود الإدارية، والالتزام بالمادة 23 من اللائحة الموحدة للتعاقد بالشركات النفطية».

ودعا المنشور كافة الجهات بإدراج الأسباب التي جعلت الجهة تلجأ إلى التعاقد بطريق التكليف المباشر، واعتماد الإجراءات من رئاسة الوزراء، لأنها المعنية دون غيرها بتقدير حالات التعاقد بطريق التكليف المباشر في الحالات التي يتطلب موافقتها.

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