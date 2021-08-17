الحكومة تناقش تنفيذ محطات طاقة متجددة بالتعاقد المباشر والشراكة مع القطاع الخاص

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 أغسطس 2021, 11:49 مساء
محطة طاقة متجددة. (أرشيفية: الإنترنت)

بحث مستشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لشؤون الكهرباء والطاقة محمد بلحاج مع ممثلين عن جهاز الطاقات المتجددة، الثلاثاء، تنفيذ محطات بالتعاقد المباشر لتحقيق المطالب المستعجلة.

وحسب منصة «حكومتنا» التابعة للحكومة، فقد بحث الاجتماع الذي عقد في رئاسة الوزراء، «مقترح تنفيذ أهداف الحكومة في مجال الطاقات المتجددة، من بينها تنفيذ مشروع 2000 ميجاوات بتقنية الفوتوفولتيه على مراحل خلال السنوات القادمة بآلية الاستثمار بالشراكة بين القطاعين العام والخاص».

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ووفق البيان، جري «الاتفاق على إجراءات دعم الجهاز وقطاع الطاقة، ودعم الحكومة للجهاز بمنع بعض الجهات من التدخل في نشاطاتها، وبحث الصعوبات التي تواجه تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة».

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