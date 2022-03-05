نورلاند يبحث مع عقيلة صالح سبل «تهدئة التوترات» واستعادة الزخم للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

بحث السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، سبل «تهدئة التوترات وتجنب العنف»، في ليبيا، واستعادة الزخم للانتخابات في أقرب وقت.

وقالت السفارة الأميركية في تغريدة على موقع «تويتر»، إن نورلاند «تحادث» مع صالح، حول سبل «تهدئة التوترات وتجنب العنف واستعادة الزخم للانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت ممكن».

وأضافت السفارة في تغريدة أخرى أن السفير رحب «بالتزام رئيس مجلس النواب للانخراط مع جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق سريع على أساس دستوري، وتأكيده على الدور الحاسم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات».

وبحسب التغريدة، اتفق الطرفان على أن ليبيا «لا يمكن أن تعود إلى اضطرابات الماضي».

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وفي وقت سابق من اليوم، دافع صالح، عن «قانونية الإجراءات المتخذة بين مجلسي النواب والدولة»، في التعديل الدستوري الثاني عشر، واختيار رئيس حكومة جديد في البلاد.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية تلقاها صالح من سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا، كارولاين هرندل، وفق بيان للمجلس اليوم.

وأشار البيان إلى أن صالح بحث مع السفيرة البريطانية آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، وسبل تعزيز التعاون المشترك مع المملكة المتحدة.