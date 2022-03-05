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الأرصاد: تقلبات جوية وانخفاض الحرارة مساء اليوم

القاهرة - بوابة الوسط السبت 05 مارس 2022, 09:36 صباحا
الأرصاد: تقلبات جوية وانخفاض الحرارة مساء اليوم
سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر مناطق شمال غرب البلاد، مساء اليوم السبت، بتقلبات جوية مصحوبة بانخفاض نسبي في درجات الحرارة، ورياح نشطة مع تكاثر السحب وفرصة سقوط أمطار متفرقة على المناطق الممتدة من طرابلس إلى مصراتة وبعض مدن الدواخل، تصحبها أحيانًا خلايا من السحب رعدية، فيما تشمل هذه التقلبات غدًا مناطق الشمال الشرقي.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، تتأثر مناطق الجنوب الشرقي هذا اليوم بكتلة هوائية ساخنة، تسبب ارتفاعًا في درجات الحرارة؛ إذ تسجل بين 33 و35  درجة مئوية على  السرير وتازربو والكفرة، مع هبوب رياح جنوبية نشطة السرعة تتسبب في إثارة الأتربة والرمال، ما يؤدي إلى في هبوط الرؤية الأفقية.

وتعود هذه التقلبات الجوية على أغلب مناطق الشمال بداية من صباح يوم الثلاثاء.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
حالة السماء: مغطاة جزئيًا بالسحب وتتكاثر هذا اليوم على أغلب المناطق مع احتمالية هطول أمطار متفرقة مساء اليوم، خصوصًا على المناطق الممتدة من (طرابلس إلى مصراتة)، وتكون مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية.
الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة وتكون نشطة السرعة مساء اليوم على بعض المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 15 و23 درجة مئوية، وتسجل على ابونجيم 26 درجة مئوية وتسجل انخفاضًا غدًا على أغلب المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مراده
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانًا هذا اليوم مع احتمال هطول أمطار متفرقة غدًا على بعض المناطق.
الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول غدًا إلى شمالية غربية نشطة السرعة على بعض المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 18 و25 درجة مئوية وتسجل 28 درجة مئوية على جالو والجغبوب، وتسجل انخفاضًا غدًا.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب.
الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق، وتتحول غدًا إلى جنوبية شرقية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و27 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو
حالة السماء: قليلة السحب.
الرياح: جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال، تتحول غدًا إلى شمالية غربية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 33 و35 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا ملحوظًا غدًا على أغلب المناطق حيت تعود لمعدلاتها الطبيعية.

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