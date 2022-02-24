الدبيبة: مجلس النواب استولى على كل السلطات.. إلى متى التمديد؟

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إن مجلس النواب «استولى على كل السلطات» بشكل «غير مقبول»، معقبًا: «يجب الفصل بين السلطات.. وهذا من أهم أهداف (ثورة) 17 فبراير».

وتابع: «لا بُد من خروج دستور ليبي وهذه أهم نقطة.. ولذلك نقول إلى متى التمديد»، وذلك في كلمة خلال لقائه مرشحين لمجلس النواب، بثتها صفحة «حكومتنا» على موقع «فيسبوك»، الخميس.

وأضاف: «جئنا لهدف سامٍ وهو الديمقراطية، والانتخابات تبنى على أساس وهو الدستور، ولا يمكن أن ننطلق بهذا البلاد دون كتاب واضح يستفتى عليهم الليبيون، لا بُد أن نفكر في الدستور قبل كل شيء، ولا يمكن أن نتخلى عنه، ولا بُد أن يضمن حقوق الجميع الأمازيغ والتبو، ولا أحد يستطيع منع الشعب الليبي من حق الاستفتاء على الدستور، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات منتخبة مثل مجلس النواب».

وأردف: «دخلنا في حروب وخلافات، وكان هذا المسلك غير صحيح، ثم بدأنا بشكل خاطئ ووضعنا الانتخابات كبداية، وهي الأصعب، وتركنا ما قبل الانتخابات وهو الدستور».