بمشاركة الدبيبة.. افتتاح قمة الدول المصدرة للغاز بالدوحة

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، بمشاركة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة.



وقال الدبيبة خلال كلمته إن القمة تعقد في وقت يواجه فيه العالم عديد التحديات على رأسها فيروس «كورونا»، الذي لا نزال نقاوم تبعاته على صحة مجتمعاتنا وأنشطتنا الاقتصادية، فضلًا عن مشكلة المناخ وآثارها على مستقبل صناعة النفط والغاز وعلى الاقتصاد بشكل عام كدول تعتمد على تلك الصناعة.

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وقال الدبيبة إن التغيرات التي شهدتها ليبيا أثرت على البنية التحتية لقطاع النفط والغاز، موضحًا عمل الحكومة على «دعم القطاع وتغلبها على غالب المشكلات والعراقيل». واعتبر أن القمة الحالية بمثابة «الفرصة من أجل التعاون لدعم إنتاج بلداننا بشكل مستدام»، معلنًا سعي الحكومة إلى اعتماد نظام شراكة لجلب المستثمر لقطاع النفط.

وتعقد القمة بفندق «شيراتون» في العاصمة القطرية الدوحة، تحت شعار «الغاز الطبيعي: رسم مستقبل الطاقة»، وذلك بمشاركة الرؤساء الجزائري عبدالمجيد تبون، والإيراني إبراهيم رئيسي، والموزمبيقي فيلب نيوسي، ورئيس غينيا الاستوائية، تيودورو أوبيانغ أنغويما إمباسوغو، ورئيس وزراء ترينيداد وتوباغو، كيث رولي.

صورة جماعية للمشاركين في قمة الدول المصادرة للغاز، 22 فبراير 2022. (الإنترنت)

صورة جماعية للمشاركين في قمة الدول المصادرة للغاز، 22 فبراير 2022. (الإنترنت)