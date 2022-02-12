المشري يرد على الدبيبة.. من يغير الحكومة؟

القاهرة - بوابة الوسط

عبر رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، اليوم السبت، عن استغرابه من تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، بشأن أحقية المجلس الرئاسي وحده بتغيير الحكومة.

وقال الدبيبة في تصريحات تلفزيونية، الخميس، إن «المجلس الرئاسي هو من يحق له تغيير حكومة الوحدة الوطنية وفقًا لخارطة الطريق في جنيف»، معتبرًا أن «ما حدث في مجلس النواب هو تعدٍ صريح على اختصاص المجلس الرئاسي».

وردًا على ذلك قال المشري في فيديو بثه عبر موقع «فيسبوك»، إن هذه التصريحات «لا سند قانوني لها»، ومضى قائلًا: «التعديل الحادي العشر من الإعلان الدستوري يفصل بين الحكومة والمجلس الرئاسي»، موضحًا أن المجلس الرئاسي هو جسم منفصل يمارس مهامه بشكل منفصل، والحكومة تمارس هي الآخرى مهامها بشكل منفصل كان لها أجل محدد وأنتهى.