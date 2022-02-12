الحكومة: مستمرون بجميع الوزراء ونمارس العمل بشكل اعتيادي

القاهرة - بوابة الوسط

قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد حمودة إن الحكومة مستمرة بجميع وزرائها في أداء العمل بشكل اعتيادي، نافيًا ما يتردد عن استقالة بعض الوزراء.

وأضاف حمودة: هناك «حملة واسعة من الأخبار المزيفة والمضللة ومنها انتشار بعض المستندات المزورة على مواقع التواصل بشأن استقالة بعض الوزراء، فهم موجودون في مقراتهم بصورة طبيعية»، وذلك حسبما نشر على صفحته بموقع فيسبوك اليوم السبت.

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قبل ذلك، نفت الحكومة صباح اليوم استقالة وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، مؤكدة أن الوزير مستمر في مهامه.

وجاء في خطاب الاستقالة «المتداول» دعوة الوزير إلى بقية زملائه بانتهاج المسلك ذاته والاستقالة، «لتمكين الحكومة الجديدة من ممارسة مهامها»، في إشارة إلى الحكومة المزمع تشكيلها من فتحي باشاغا، المكلف من البرلمان لقيادة الحكومة الجديدة.

والخميس الماضي، أعلن مجلس النواب تسمية باشاغا رئيسًا جديدًا للحكومة؛ فيما يتمسك رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة بمنصبه؛ ما قد يجعل البلاد أمام حكومتين، ويعيد سيناريو وجود حكومتي الثني والسراج في وقت واحد.