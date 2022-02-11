الدبيبة: رفضت عرضا من عقيلة صالح للاستمرار في الحكومة مقابل الانسحاب من الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، إنه رفض عرضًا من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بالبقاء في الحكومة مقابل الانسحاب من الانتخابات، لافتًا إلى أنه «لم يقل إن المشير خليفة حفتر أو عقيلة رئيس استفادا من مناصبهما ولا يحق لهما المشاركة السياسية».

وتابع الدبيبة، في لقاء مع قناة «ليبيا الأحرار»: «عُرضت عليَّ رسالة من عقيلة صالح، فحواها أنه يريد إقصائي من الانتخابات، مقابل استمراري سنة أو ستة أشهر في الحكومة بدون مشاكل، لكن رفضت لأني أريد أن تخرج كل النخب القائمة منذ 2011 في السلطة وتسببت في أزمة البلاد».

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وأضاف الدبيبة أن «حجر الأساس في الخلاف الليبي هو غياب الدستور المنظم لاختيارنا في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية».

وأوضح أن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، رغم الخلافات والصراعات، هي «الهيئة الوحيدة المنتخبة المتماسكة، ولم تنقسم، لذلك علينا أن نعرض مشروع الدستور على المواطنين ليحددوا مصيره»، متابعًا: «لديَّ كل الشجاعة أن أقول لا يمكن أن تقودنا القبيلة أو العصبية إلا من خلال الدستور».