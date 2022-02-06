«الكهرباء»: إصلاح عطل على خط الدرابيل وعودة التيار لدائرة توزيع الزنتان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، إصلاح عطل فني على خط الدرابيل بدائرة توزيع الزنتان وعودة التيار الكهربائي لسكان المنطقة.

وأوضحت الشركة في منشور بحسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن عطلًا فنيًّا وقع على خط الدرابيل، استدعى تدخل فرق الصيانة بدائرة توزيع الزنتان حيث تم الكشف على جميع الأعمدة وأبراج الضغط العالي 11 ك.ف.

فيما أكدت الشركة إصلاح العطل وعودة التيار الكهربائي للمنطقة.

- سرقة 2000 متر أسلاك كهرباء بإدارة توزيع الغربية

والسبت، أعلنت الشركة العامة للكهرباء، سرقة 2000 متر أسلاك ضغط عالٍ على خط بن رابحة من 30 بن رابحة بمنطقة بن عيسى بإدارة توزيع الغربية.

وتسبب ذلك في فقد التغذية على نحو عشرة محولات، وانقطاع التيار الكهربائي على عدد من الأحياء السكنية والمحال والمزارع، وفق بيان مقتضب صادر عن شركة الكهرباء.

وتعاني الشركة العامة للكهرباء تعرض مكوناتها للسرقة بشكل متكرر، ما دفعها للمطالبة بتدخل الجهات المختصة لوضع حد لهذه الظاهرة.

إصلاح عطل على خط الدرابيل وعودة التيار لدائرة توزيع الزنتان, (الشركة العامة للكهرباء)

إصلاح عطل على خط الدرابيل وعودة التيار لدائرة توزيع الزنتان, (الشركة العامة للكهرباء)

إصلاح عطل على خط الدرابيل وعودة التيار لدائرة توزيع الزنتان, (الشركة العامة للكهرباء)